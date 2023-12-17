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Поблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт

17 грудня, 2023 неділя
20:52
Суспільство Поблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт

У Києві біля станції метро "Деміївська" сталося просідання ґрунту. Це відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки

Про це пише КП "Київський метрополітен".

"Просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Одразу за ним був установлений посилений постійний нагляд і контроль", - йдеться у повідомленні.

Поблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт

Фото: КМДАПоблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт

Фото: КМДА

Зазначається, що з початку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували. У пресслужбі запевнили, що стан тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" стабілізований і повністю контрольований.

Крім цього, профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилювальних конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

  • 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
  • З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.

Україна
новини Києва
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