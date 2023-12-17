Поблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт

Про це пише КП "Київський метрополітен".

"Просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Одразу за ним був установлений посилений постійний нагляд і контроль", - йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Зазначається, що з початку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували. У пресслужбі запевнили, що стан тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" стабілізований і повністю контрольований.

Крім цього, профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилювальних конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.