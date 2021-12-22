Початок можливого наступу РФ на Україну буде проглядатись за кілька днів, - політолог

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко".



"Немає чіткої відповіді на запитання (чи буде нове вторгнення РФ, - ред.). Ми б її бачили, якби мали справи з нормальним лідером нормальної держави. Ми маємо справу із диктатором тоталітарної держави, який має величезні комплекси. Для якого розпад СРСР є найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, який марить поверненням України до складу якогось міфічного союзу", - вважає Яблонський.



На його думку, Путін попри таку поведінку і бажання "прекрасно розуміє ціну, яку може заплатити Росія"



"Як на театрі військових дій, так і за рахунками західних країн, які поставлять дуже жорсткі санкції і санкції 2014-2015 видаватимуться дитячим гомоном на галявинці. Все це він прекрасно розуміє, з іншого боку, ми повинні розуміти, що було дуже багато заяв, коли відбудеться наступ. Військові говорять про те, що початок наступу буде видно за кілька днів", - сказав політолог.



Яблонський вважає, що можливий наступ не може початись за помахом руки.



"Росія може вкидати деякі речі: істерія, психоз, нагнітання. Це теж інструменти, які впливають на населення, на вйськових і на політичне керівництво. Це все разом - це є гібридна війна", - підсумував експерт.





Як повідомлялося раніше, Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії. 14 грудня стало відомо, що в Києві та шістьох областях до 15 січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони.

Розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.