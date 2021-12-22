Початок можливого наступу РФ на Україну буде проглядатись за кілька днів, - політолог
Політолог Василь Яблонський заявив, що російський наступ на територію України не може початись раптово
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко".
"Немає чіткої відповіді на запитання (чи буде нове вторгнення РФ, - ред.). Ми б її бачили, якби мали справи з нормальним лідером нормальної держави. Ми маємо справу із диктатором тоталітарної держави, який має величезні комплекси. Для якого розпад СРСР є найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, який марить поверненням України до складу якогось міфічного союзу", - вважає Яблонський.
На його думку, Путін попри таку поведінку і бажання "прекрасно розуміє ціну, яку може заплатити Росія"
"Як на театрі військових дій, так і за рахунками західних країн, які поставлять дуже жорсткі санкції і санкції 2014-2015 видаватимуться дитячим гомоном на галявинці. Все це він прекрасно розуміє, з іншого боку, ми повинні розуміти, що було дуже багато заяв, коли відбудеться наступ. Військові говорять про те, що початок наступу буде видно за кілька днів", - сказав політолог.
Яблонський вважає, що можливий наступ не може початись за помахом руки.
"Росія може вкидати деякі речі: істерія, психоз, нагнітання. Це теж інструменти, які впливають на населення, на вйськових і на політичне керівництво. Це все разом - це є гібридна війна", - підсумував експерт.
- Як повідомлялося раніше, Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії. 14 грудня стало відомо, що в Києві та шістьох областях до 15 січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони.
- Розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.
- 21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.
- 22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
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