Почнеться боротьба за Чечню: військовий експерт Притула про події у разі смерті Кадирова

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Смерть Кадирова може призвести до серйозних наслідків на Кавказі у тому числі для влади Росії. Кадиров мав певні домовленості з Кремлем і тримав баланс між інтересами чеченського народу й Москвою. Зараз цього балансу не буде. Потоки, в яких Кадиров був арбітром, перестануть бути прихованими", - пояснив Притула.

За словами полковника запасу СБУ, почнеться боротьба за фінансові потоки й боротьба за незалежність Чечні.

"Тому росіяни вже стягують правоохоронні органи до Чечні. Вони зараз перекидають спецзагін "Ахмат" до Чечні. Тобто відбуваються процеси, які свідчать про те, що з Кадировим не все гаразд. Кремль вже готується, що Кадиров перестане існувати", - додав Притула.