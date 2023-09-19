Почнеться боротьба за Чечню: військовий експерт Притула про події у разі смерті Кадирова
Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула зазначив, що росіяни стягують у Чечню правоохоронні органи й перекидають спецзагін "Ахмат"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Смерть Кадирова може призвести до серйозних наслідків на Кавказі у тому числі для влади Росії. Кадиров мав певні домовленості з Кремлем і тримав баланс між інтересами чеченського народу й Москвою. Зараз цього балансу не буде. Потоки, в яких Кадиров був арбітром, перестануть бути прихованими", - пояснив Притула.
За словами полковника запасу СБУ, почнеться боротьба за фінансові потоки й боротьба за незалежність Чечні.
"Тому росіяни вже стягують правоохоронні органи до Чечні. Вони зараз перекидають спецзагін "Ахмат" до Чечні. Тобто відбуваються процеси, які свідчать про те, що з Кадировим не все гаразд. Кремль вже готується, що Кадиров перестане існувати", - додав Притула.
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15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби, що призвело до важкого стану.
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Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.
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