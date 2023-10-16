"Почуйте нас": у Києві відбувається мирна акція родин полонених
Сьогодні, 16 жовтня, у Києві на Майдані Незалежності проходить мирна акція близьких та родичів полонених "Почуйте нас"
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
У столиці на Майдані Незалежності відбувається мирна акція близьких та родичів полонених "Почуйте нас". О 12-й прямуватимуть до Офісу президента, аби передати звернення Володимиру Зеленському та Валерію Залужному.
- Нагадуємо, у суботу, 16 вересня 2023 року, під будівлями міських адміністрацій Києва та Одеси зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії, а не на "найновішу бруківку й найкращі клумби". Учасники акцій обіцяють, що не припинять їх, доки влада не передивиться свою позицію.
- Аналогічна акція відбулась і наступною суботою, 23 вересня 2023 року, у Києві вже вдруге, у Одесі - втретє. Під будівлями міських адміністрацій зібралися протестувальники з вимогами до влади закласти в бюджет кошти на потреби армії. Але лише у столиці депутати відреагували на мітинг
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