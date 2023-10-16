"Почуйте нас": у Києві відбувається мирна акція родин полонених

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У столиці на Майдані Незалежності відбувається мирна акція близьких та родичів полонених "Почуйте нас". О 12-й прямуватимуть до Офісу президента, аби передати звернення Володимиру Зеленському та Валерію Залужному.