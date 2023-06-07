Оподаткування волонтерських зборів засадничо безглузде.

Оподатковують не волонтерів, бо гроші однаково не їхні, а саме донатерів. Держава хоче вклинитись в процес благодійності, забравши собі 20% від пожертв. Це теж саме, що оподатковувати, приміром, жебраків. Податок з благодійності безглуздий засадничо.

Окрім того, волонтерські гроші вже оподатковані — це пожертви із зарплат, заробітків та гонорарів. Держава вже отримала з них податок на прибуток, тепер це абсолютно чисті й вільні кошти, і люди мають право робити з ними що заманеться, хоч викидати у канаву.

Акумулювання коштів волонтерським рухом не робить з них бази оподаткування, бо ці гроші не генерують нові прибутки, приміром, як депозити. Вони взагалі не про прибуток, акциз чи власність. Тобто нема що оподатковувати взагалі.

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Найсмішніше, це придумали у владі, яка перед виборами позиціонувала себе як лібертаріанську, таку, що проповідує мінімум державної влади та втручання її у життя людей. І тепер ці "лібертаріанці" монополізували медіапростір і хочуть просто з кишені людей витягати 20% коштів, які там лежать

Той, хто це придумав — просто грабіжник. І найсмішніше, це придумали у владі, яка перед виборами позиціонувала себе як лібертаріанську, таку, що проповідує мінімум державної влади та втручання її у життя людей. І тепер ці "лібертаріанці" монополізували медіапростір і хочуть просто з кишені людей витягати 20% коштів, які там лежать. Бо мої сто гривень в кишені і мої сто гривень у волонтера нічим не відрізняються — це все ті ж кошти, на які я міг купити коптер сам або делегував це іншій людині. Але сам я за сто гривень ніфіга не куплю. А от волонтерство якраз уможливлює за невеликі суми від тисяч людей купувати дорогі непіднімні для одного речі.

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Податок з волонтерства — це не оподаткування волонтера, а просто забирання 1/5 наших донатів собі в бюджет, де вони стають частиною мутних і погано контрольованих схем. Це приведе до того, що люди волонтерам просто припинять давати гроші, бо мотивація волонтерства якраз у прямих донатах тим, кому довіряють.

Якщо це не свідоме шкідництво, то я тоді не знаю, що це таке.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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