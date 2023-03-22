Про це він написав у Twitter.

За його словами, після видачі судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна всі його дії, спрямовані на придушення можливих протестів, будуть черговими злочинами.

"Потенційні протестні рухи в РФ мають розуміти: саме зараз – найкращий час активно діяти. Ордер МКС чітко окреслив нову позицію: Путін – воєнний злочинець і тому не має легітимності. Всі його дії проти протесту – виключно додаткові злочини. З відповідними наслідками", - написав Подоляк.

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.

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