Подоляк пояснив росіянам, чому зараз найбільш вдалий час для протестних рухів у РФ
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зараз найбільш вдалий час для протестних рухів у Росії
Про це він написав у Twitter.
За його словами, після видачі судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна всі його дії, спрямовані на придушення можливих протестів, будуть черговими злочинами.
"Потенційні протестні рухи в РФ мають розуміти: саме зараз – найкращий час активно діяти. Ордер МКС чітко окреслив нову позицію: Путін – воєнний злочинець і тому не має легітимності. Всі його дії проти протесту – виключно додаткові злочини. З відповідними наслідками", - написав Подоляк.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
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