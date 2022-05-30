Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків"

Про це Подоляк сказав у інтерв'ю журналісту Олегу Базару для LB Live.

"Це питання Радбезу. Це питання єдиної інформаційної політики країни під час війни. Частково (ці канали транслювали національний телемарафон - ред.) - так. А частково транслювали людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів. Це питання знову ж таки професійної якості інформаційного простору України, якщо ти продаєш нарциса, який пустий всередині. Так ось ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакету", - сказав Подоляк.

Олег Базар зазначив, що те саме можна казати про "нарцисів, які зараз паразитують в ефірі загальнонаціонального телемарафону", маючи на увазі власників залучених до телемарафону каналів. Подоляк відповів на це звинуваченнями на адресу Порошенка у "завданні набагато більших збитків".

"Можемо (сказати те саме - ред.), але збитки, які завдає суб'єкт набагато більші. Тому що нарцисизм, коли ти просто продаєш себе, тому що ти хочеш монетизуватись на певному рівні - це одна справа. Це непрофесійно, але це маленька шкода. А інша справа - коли ти все ще ніяк не можеш змиритись із тим, що ти програв. І для того, щоб якось підсвідомо компенсувати це, ти можеш піти на будь-які руйнівні інформаційні технології", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

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