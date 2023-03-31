Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

"Росія хоче, щоби країни стояли на колінах та виконували буквально усі її забаганки. Уряд пана Орбана, безумовно, веде себе дуже дивно щодо єдиної європейської концепції оцінки війни та підтримки України. Але як я зрозумів, Росія вважає, що уряд Орбана не дуже якісно стоїть на колінах перед Росією. Було би бажано, щоби він трошки нижче нагнувся. Росія демонструє своє "барство", - висловив свою думку Подоляк.

Його дивує те, що деякі країни вважають Росію рівним партнером і союзником.

"Я не розумію цих країн. Невже ви не бачите, що таке Росія? Росія постійно демонструє таке зверхнє ставлення до будь-кого, навіть до своїх формальних союзників. Подивіться, як вони ставляться до Білорусі... Так само вони ставляться до інших країн, у тому числі – до Угорщини. Щодо Сербії теж іноді дозволяють собі негативні висловлювання, щодо Грузії також. Я хочу, щоб ці країни розуміли просту істину: Росія – це не рівний партнер, не союзник", - сказав радник керівника ОП.