Подякував за F-16 та 12 пакетів допомоги: Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном, який прибув з візитом до нашої країни
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський висловив подяку уряду Данії на чолі з Прем’єр-міністром Метте Фредеріксен, а також усьому данському суспільству за потужну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії та теплий прийом українців.
"Ми високо цінуємо це. Звісно, нашим пріоритетом під час цієї війни є військова підтримка. Тому насамперед дякую вам за вже 12 пакетів допомоги, які посилюють нашу армію на полі бою", – зазначив він.
Володимир Зеленський також окремо відзначив взірцевий патронат Данії над відновленням Миколаєва та важливу підтримку з боку офіційного Копенгагена на шляху України до Європейського Союзу.
Основну увагу під час зустрічі було приділено питанням посилення українського неба сучасними винищувачами та новими системами протиповітряної оборони. Було обговорено співпрацю в межах авіаційної коаліції та тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.
Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та висловлено готовність до початку переговорів нашої держави з країнами Північної Європи щодо отримання відповідних безпекових гарантій.
Наприкінці зустрічі Президент України вручив міністру оборони Данії орден "За заслуги" І ступеня, а державному секретарю з питань політики безпеки та операцій Міністерства оборони Данії Кесперу Хой-Єнсену – орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
- 11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
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