Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
OPINION

Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
5 вересня, 2025 п'ятниця
12:36
Погляд

Чудова вереснева погода дарує українцям додаткові дні на підготовку до зими, яка може бути складною

Зміст

Щотижня росіяни завдають по 2 - 3 хвилі ударів по енергетичній інфраструктурі. Лише днями за один раз на Україну летіли 502 шахеди, які вибили енергетику в кількох містах. Президент Володимир Зеленський досить прозоро попередив, що такі атаки взимку будуть регулярними. 

"Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обладміністрації та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів", — написав очільник держави в офіційних соцмережах. 

Окремо варта уваги ще одна непересічна подія. 

Під час свого тривалого візиту до Китаю російський диктатор Путін використав зустріч зі своїм "васалом" в Євросоюзі прем’єром Словаччини Робертом Фіцо для оголошення дивної заяви. Він закликав проросійського діяча перекрити Україні реверсний потік газу та електрику.

За словами Путіна, Москва "довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати". Кремлівський диктатор вважає, що якщо країни Європи перекриють Україні постачання газу та нафти, українці "відразу зрозуміють, що є якісь межі поведінки в області порушення чужих інтересів".

Читайте також: Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"

Як це сприймати? Безумовно це спроба розхитати єдність Європи довкола підтримки України. Тим паче не дивно, що ці посиденьки з Фіцо відбувались, коли ключові країни Євросоюзу окреслювали контури таких-сяких повоєнних гарантій безпеки. 

Поки вони достатньо скромні, хоча у Європи уже є свята впевненість про те, що Україна — важлива частина її власної безпеки. А отже, участі у фінансуванні перезапуску української армії, масивному озброєнню і все ж збірного військового контингенту — бути. 

Навіть ці досить прості пропозиції дуже бентежать діда Путіна, який не просто хоче потягнути час, а й дожити разом із китайським Сі до 150 років. Тому російський диктатор уже зі старту лякає: той контингент із західних військових буде мішенню для російських ударів.

Усе це вкупі з намаганням знову влаштувати емоційні гойдалки та лякати український тил та європейців, які ще не дізнались, що таке повномасштабна гібридна війна. 

Якщо ми уже згадали Фіцо, то словацький премʼєр — точка входу в ЄС не лише Росії, а й Китаю

Сі Цзіньпін відверто вважає, що Братислава й надалі допомагатиме Пекіну у налагодженні відносин з Європейським Союзом. А саме, що Словаччина виступить на захист Китаю в Євросоюзі, який запровадив високі мита на електромобілі китайського виробництва через недобросовісну конкуренцію. Словаччина — на секундочку, — була однією з п’яти країн ЄС, які виступили проти мит.

Своєю чергою Фіцо хоче залучити китайські інвестиції в промисловість від їх компаній, які продають свою продукцію в Європі. Тільки бізнес, намагання втримати владу і нічого особистого. 

Читайте також: Східна Європа. Що залишиться від старого порядку і що зміниться?

Тож приїзд Роберта Фіцо для зустрічі із Зеленським до Ужгорода буде не лише дискусією про те, бити чи не бити по нафтопроводу "Дружба". 

Це питання, як далеко готовий зайти наш сусід, який перебуває в ЄС. І чи не буде він допомагати ворогам у цій гібридній війні душити Україну разом. 

Чи залишиться Україна без газу та електрики? Легко не буде, особливо нашому Лівобережжю, яке опинилось під прямими ударами Росії в першу чергу. Утім — у кожного з нас є імунітет, а на поличці стоїть зарядна станція або ж генератор у гаражі. 

Зламати страхом українців уже не вийде — це не вийшло навіть восени 2022 року, коли Росія докладала титанічних зусиль, аби занурити нас у холод та темряву. 

Утім — історія із такими персонажами як Роберт Фіцо показує, що у гібридній війні є нові виклики. І тут точно не обійтися без якісної дипломатії та допомоги Брюсселя, щоб скрутити агента Росії та Китаю. Словацький премʼєр точно має відповісти за слова про "жабу на болоті". Бо сам він щедро на підсосі від бюджету Європи.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Китай
політика
газ
Словаччина
Володимир Путін
нафта
Війна з Росією
ціни на газ
блекаут
Роберт Фіцо
Енергетика
Читайте також:
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Автор Микола Княжицький
3 вересня, 2025 середа
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Автор Дар'я Тарасова
3 вересня, 2025 середа
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
Київ
+21.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:26
Ексклюзив
Александер Чеферін
Президент УЄФА не приховує проросійської позиції: Андріюк про спроби повернути збірну РФ до міжнародних змагань
12:15
На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів
12:13
У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі України
12:00
OPINION
Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"
11:47
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
11:37
Володимир Путін
Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД
11:23
Завдано збитків на понад 15,6 млн грн: керівниці одеського аеропорту повідомили про підозру
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Іноземні війська і ракети великої дальності для України від Коаліції охочих, Путін зосередив 100 тис. військових на сході України для нового масштабного наступу. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:03
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезону: ситуація в енергосистемі 5 вересня
11:00
Оксен Лісовий
МОН веде перемовини з Мінфіном щодо підвищення зарплат для освітян
10:44
Володимир Зеленський
Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, - Зеленський після розмови з Рютте
10:42
США, Південна Корея
США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання
10:38
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
10:29
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Наші дрони вже навчилися обходити систему російської ППО: експерт з авіації про удари по ворожих НПЗ
10:22
У Києві СБУ затримала колишнього топподатківця, який організував "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд грн
10:00
OPINION
Про китайський військовий парад
09:28
Оновлено
Зеленський, путін
Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві
09:26
Ексклюзив
ЗСУ
Осінній наступ росіян буде ще менш вдалим, ніж літній, але зросте кількість атак на міста, - командир 423-го ОББС "Скіфські грифони"
09:24
Дональд Трамп
Трамп хоче скасувати правила, що зобов’язували авіакомпанії відшкодовувати пасажирам затримки рейсів
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 121 з 157 БПЛА під час нічної атаки РФ
09:21
Володимир Путін в етері "Росія 1"
Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ
09:18
Анонс
збірна України, футбол, Україна
ЧС-2026: результати та розклад матчів 5 вересня
09:07
Анонс
Андрій Парубій
Батько Андрія Парубія про сина та сімейну історію боротьби - ексклюзивне інтерв'ю на Еспресо
09:03
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: на Харківщині загинуло троє людей, є постраждалі, у Дніпрі влучання в підприємство
08:48
Ексклюзив
Олексій Гетьман
Найважливіше з саміту Коаліції охочих – далекобійні ракети, а не балачки про гарантії безпеки: майор запасу НГУ Олексій Гетьман
08:39
Ексклюзив
бавовна у Луганську
"Яскраво палало всю ніч": Андрющенко про ураження нафтобази та складу боєприпасів у Луганську
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмів
08:01
OPINION
Поляки мають бути зацікавлені у союзі з Україною
07:40
Ексклюзив
Віктор Ягун
Кожен повинен дбати сам про себе, держава не допоможе: генерал-майор СБУ Ягун про вбивства росіянами українських діячів
07:33
Дрони Сил оборони уразили НПЗ у Рязані
07:05
Ілюстративне фото
У Херсоні евакуювали усіх дітей з мікрорайону Корабел
07:00
Анонс
Збірна України
Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026
06:59
Джо Байден
Байдену провели операцію з видалення ракових уражень шкіри
06:58
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила засіб ППО, 2 танки й 810 військових
06:14
Дональд Трамп
Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з Путіним
05:37
Оновлено
РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинуло, є поранені
00:41
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery
Warner Bros Discovery подала до суду на ШІ-компанію Midjourney за порушення авторських прав
00:21
Оновлено
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
ЧС-2026: результати відбіркових матчів за 4 вересня
2025, четвер
4 вересня
22:21
прем'єрка Італії Мелоні
Італія та Польща відмовились надсилати військовий контингент в Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV