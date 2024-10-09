Скандал з колишньою підприємицею Ганною Фесун, яка називає себе новим втіленням Діви Марії та вимагає у людей гроші начебто за зцілення та енергетичну підтримку, розкриває нові проблеми травмованого суспільства. Аферисти й шарлатани користуються з масового горя і гребуть лопатами гроші, паразитуючи на нестабільному стані тих, хто чекає рідних з фронту або ж пережив досвіди війни особисто.

Усе почалось із посту комунікаційниці Центру економічного відновлення Надії Потоцької про те, що до неї звернулась малознайома жінка з проханням скинути кошти на лікування коханого, який пів року лежить у комі. Чи був цей доброволець-іноземець реальною людиною, чи вигадкою — це ще одне велике питання.

Виявилось, що новоявлену Богородицю з Золотоноші раніше знало багато адекватних людей як підприємицю і власницю какаоварні на Подолі. Ганну Фесун памʼятають, як фотографку, як доулу і любительку народних традицій.

Перші її посиденьки в "Колі життя" з дівчатами за чашкою какао почались десь у 2018 році. Але мало хто думав, що за дозвіллям з картами, свічками та народними співами стоїть шахрайство і видурювання серйозних сум.

Ба більше, під харизму пані Фесун свого часу потрапили такі медійні персони як український журналіст та письменник Богдан Логвиненко. Він офіційно перепросив за те, що саме його пости про надзвичайно смачне какао познайомили чимало киян із нинішньою аферисткою.

Історія обростає все новими подробицями, які свідчать про те, що справа Марії Деві Христос — засновниці деструктивного культу Біле братство, який процвітав у 90-ті, квітне і буяє.

Прикметно, що стара "богиня" разом із коханцем захоплювала Софіївську лавру. Нинішня "Богородиця" так само розказує про те, що "привела на цей світ свою доньку, нове втілення Бога, Богородицю Віру Сьоміну".

Як свідчать сторінки у соцмережах — малолітня дівчинка часто бере участь у маминих ритуалах. Тож є питання — чи не виросте за двадцять років нова шахрайка, яка труситиме долари та крипту з кишень нинішніх немовлят?

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Питання, чим зайняті наші ювенали та соцслужби відкриті — бо, по-перше, дитина сектантки напряму залучена до діяльності матері. По-друге, якщо ми говоримо про дівчину, яка просить гроші в інтернеті для оплати послуг Фесун — у неї теж є маленька донька. Що зараз з дитиною, невідомо. Адже, зі слів бабусі — донька обірвала всі контакти з родиною та взяла кілька кредитів.

Ситуація вийшла далеко за межі легких дурощів — і очевидно, що час втручатись уже СБУ, поліції та прикривати лавочку зі "зцілення таких проблем, з якими психологія та лікарі безсилі".

Тим паче нестабільні часи завжди породжували запит на потойбічне, окультне. І варто сказати спасибі нашому "великому телемарафону", де тарологів і некромантів на порядок більше як експертів, аніж представників опозиції, громадського сектору чи військових.

Отож все більше вчорашніх школярок хочуть бути крутими відьмами, яким нестимуть гроші за чорні привороти. Тим паче у них є рольові моделі на кшталт Марії Тихої, які виступають коментаторами теми політики з Таро на дружніх до ОП ресурсах.

А ще хайпують на темі, чи розлучаться Зеленський із дружиною.

Квітневе опитування КМІС щодо попиту українців на подібний контент вражає. Майже половина опитаних українців (43%) заявили, що вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності чи тарологію. 56% – не вірять. Причому найбільше довіру українців викликає астрологія (35%), коли за зірками намагаються "передбачити" майбутнє.Чверть опитаних (25%) довіряють екстрасенсам, а найменшою довіру мають віщуни на картах ТАРО (15%).

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Тож із такими цифрами логічно, що реклами численних ворожок та екстрасенсів заполонили групи з пошуку безвісти зниклих на війні та полонених.

Звертаються до езотериків навіть чоловіки. Буквально минулого тижня мій таксист розказував, як у нього втекла собака під час обстрілів Києва. І після безрезультатних пошуків дорослий лисий чоловʼяга пішов розкидати карти, куди подівся пес.

— Сказала, що собаку підібрала жінка, він живий і в добрих руках. Я і заспокоївся.

Надуривши купу українців, подібні персонажі продовжують жити своїм кращим життям. З одіозних та найвідоміших можна згадати Володимира Мунтяна. Цього року він хизувався тим, як з "божою поміччю" купив нову Ferrari.

Свою минулу зиму сектант провів на Мальдівах. На постійне місце проживання поїхав до Німеччини. Якщо погортати соцмережі, то нинішнє літо Мунтян провів на курортах з пальмами та віллами. Тобто у людини все набагато ліпше, ніж у тих, хто несе в його церкву гроші.

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Історія з Ганною Фесун може стати або показовим уроком для подібних аферистів. Або підприємлива пані може хутко втекти за кордон під виглядом нужденної української біженки, яка рятувала свій генофонд. І там історія триватиме, але вже серед наших біженців, або може таргетуватись на все російськомовне комюніті, яке шукає нових духовних практик у Європі.

Є ще один варіант, що пані Фесун заляже на дно в Росії, як зробила оригінальна Марія Деві Христос. Але Цвігун відправили за ґрати на 4 роки. Фесун поки на свободі, але вже зараз активісти шукають адвокатів, щоб довести її справу до суду.

І хочеться аби справа була доведена до кінця. Бо хтозна, які плани на Софію Київську у нинішньої юродивої.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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