Причому мова йде навіть не про великі заводи, а про файні ресторани, якість сервісу в яких може впасти.

Хм.

Чи є мобілізація проблемою для бізнесу? Та звісно. Для бізнесу брак робочої сили це є ключовою проблемою поряд з безпекою. Значно випереджаючи наше улюблене верховенство права, а точніше його відсутність, і корупцію. Це проблема була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення. Депопуляція і брак робочої сили. Значно посилилася під час війни. І звісно буде проблемою після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію залучення мігрантів.

Але ключове питання — і що? Який варіант може запропонувати бізнес? Причому той бізнес, який не може претендувати на економічне бронювання і навряд чи як представник сфери послуг платить багато податків. Отже, яка альтернатива мобілізації? Капітуляція?

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Що можна зробити, щоб розв'язати ключову проблему браку робочої сили — брак людей в армії? Якщо хтось знає альтернативні методи вирішення, то нехай скаже. Бо досі в історії людства ніхто не вигадав нічого кращого за мобілізацію. Причому мобілізацію примусову, бо добровольці закінчились. Вони завжди закінчуються раніше, ніж війна.

І навіть якщо ви думаєте, що українській владі давно час піти на перемовини, це не скасовує мобілізації. Бо за стіл перемовин можна сідати тільки з сильною позицією. І Путін, якщо буде бачити, що в українській армії нікого немає, навряд чи навіть подумає домовлятись. Тому перемовини не скасовують мобілізацію.

Чи є мобілізація справді проблемою для бізнесу? Звісно є. Але. Є одне "але".

Зараз в Україні на ринку праці, за оцінками, є приблизно 13-14 млн людей. А держава має мобілізувати цього року від сили 300 тисяч людей. Якщо ми візьмемо в руки калькулятор, то побачимо, що це 2-3 відсотки від наявної робочої сили.

Так, це при наявності на ринку браку робочої сили вже сьогодні. Але все одно, чи можна драматично заламувати руки й казати, що точно не буде кому працювати в економіці, при випаданні 2-3 відсотків робочої сили? Навряд чи.

За нашими оцінками, мобілізація вдарить по економіці й призведе до зменшення приросту ВВП цього року. Замість зростання, наприклад, у 4,5 відсотка ми отримаємо зростання у 4,0 відсотки. Зростання економіки під час війни. Не варто, напевно, згадувати, що буде з економікою без армії? Не варто нагадувати, що сталось з ВВП Маріуполя? Наприклад. І не варто згадувати, що поточна ситуація є просто економічним дивом, коли під час війни найбільша загроза для деяких видів бізнесу — погіршення якості послуг, коли доведеться опуститися до середньоєвропейського рівня. Не до продуктових карток. Не до інфляції у 1000 відсотків. А до довшого очікування лате на кокосовому молоці.

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Проблемою є не так мобілізація, як жахлива комунікація мобілізації. Що почалося ще з грудня минулого року. І залишиться на совісті політиків. Дійсно, щоб мобілізувати 300 тисяч, налякали кілька мільйонів. Що уникають виходити з дому і не хочуть офіційно влаштовуватись на роботу.

Тобто піар-ефект від мобілізації для бізнесу набагато страшніший за реальний ефект. І це треба розуміти.

Чи можна було робити інакше? Комунікацію — так. Саму мобілізацію — навряд чи. Адже всі ці історії з бусами, з тим, що людей затримують на вулиці — це відповідь на слабку інституційну спроможність держави.

Держави, яка не знає, скільки громадян і де вона може їх знайти. Держави, що не обліковує купу бізнесів, де люди працюють "в сіру". І цього не змінити прямо зараз, під час війни. А приходити тільки до білого бізнесу було б якраз несправедливо. Хоч і найпростіше. Та й білий бізнес страждає найбільше, бо йому треба наймати людей офіційно, відразу засвічуючи їх у відповідних органах. І також зрозуміло, коли той самий ТЦК намагається йти шляхом найменшого спротиву і йде до того самого білого бізнесу частіше, ніж шукає людей, що ніде не світяться. Тим більше, що суспільство якраз болючіше реагує на те, коли ТЦК працює з людьми з сірої зони, застосовуючи методи "бусика" і поліційних рейдів.

Але держава є такою, якою є. З усіма вадами. Але це наша держава. Її слабкості — це наші слабкості. І альтернативою є тільки путінська окупація. Що буде для бізнесу набагато шкідливішим явищем, ніж мобілізація.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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