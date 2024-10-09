І вона, здається, цілком щиро у це вірить через кукуху, що від'їхала без своєчасної медичної допомоги, але при цьому здійснює вчинки, які суперечать моралі та кримінальному кодексу. Наприклад, вимагає гроші у родичів поранених бійців в обмін на "послуги" зі зцілення. Раніше духовна лідерка мала бізнес, в тому числі доволі непогане кафе. А зараз — отак.

Через те, що війна поки не закінчується, а коли й закінчиться, відразу легше не стане, я дещо нагадую собі та читачам.

Перше. Ні, будь-які порівняння таких персонажів і більш розвинених сект з системною релігією і церквою видають у вас дурників. Це я вам як агностичний атеїст кажу. Чому?

Практика будь-якої системної поширеної в Україні конфесії (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, протестанти, навіть більшість приходів УПЦ, іслам чи юдаїзму) отаку маячню не передбачає. На системному рівні — точно. Бо всі ці конфесії заперечують магію. А це — саме про магію.

Друге. Ні, ніхто не застрахований від віри у таке. Незалежно від рівня освіти, "критичного мислення" чи ще чогось. Просто тому, що психіка кожної людини вразлива. І — особливо — коли зовнішні чи особисті обставини критичні, чи непередбачувані. Мислення влаштоване так, що в кризовій ситуації прямує до спрощень.

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Тому під час війн, криз, особистих трагедій так легко впасти в один з багатьох напрямів спрощення реальності. Конспірологію і теорію змов від світового уряду (який дуже спрощує надскладний світ) до антивакцинаторів. Магію. Віру у фінансові піраміди чи чудодійних псевдопророків. Езотерику всіх видів від карт таро і гороскопів до візитів до бабок з передбаченнями майбутнього.

Це я вже не кажу про те, що по-справжньому збожеволіти теж набагато простіше в такі часи. Особливо якщо ігнорувати профілактику і профільну медицину. А якщо ви вже повірили, що ви пророк, а ще у вас є харизма — то і до індукованого божевілля недалеко.

Третє. Якщо ви думаєте, що після війни це все піде на спад, то ні. Перші роки все буде лише гірше з цим. Бо — незалежно від результатів війни — суспільство і кожну окрему людину чекає пошук відповідей на складні питання. Чи втеча від самих питань. "А щоб що?". "А чи варто було?". "А чому світ такий несправедливий?". "А як з цим усім жити?". Якщо ви думаєте, що відповіді вам чи мені очевидні — то ні. Це трохи складніше влаштовано.

Європу хвилі містицизму та езотерики, навали божевільних і не дуже пророків накривали й після Першої, і після Другої світової воєн. Навіть Америка пережила зародження всіх найбільш деструктивних сект — в тому числі сумнозвісних саєнтологів — після Другої світової. Тому що війна залишає на суспільстві та людях глибокі рани, навіть якщо ці суспільства, зрештою, технічно перемогли.

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Четверте. Закруглимо про релігію. Зараз по всьому західному (та і східному) світу шалено зростає пошесть конспірології, теорій змов, а також віри в магічне. В Британії за 10 років "віра в гороскопи" зросла в три рази. В Україні, в Росії й у США — вдвічі. Так чи інакше у різні магічні практики вірить від 50 до 70% населення європейських та навколо європейських країн. Росія навіть тут виділяється. Там понад 50% вірять у "світовий уряд". От такого ніде більше немає.

Так от, одна з причин, чому люди звертаються до магічного чи ще більш деструктивного для мозку — втрата релігійності. Так, є ще інформаційна революція і нарощування почуття нестабільності. Але якщо раніше невизначеність знаходила втіху у релігійності, то зараз люди активніше шукають ще простіших практик. Ні, магія була силою і під час високої релігійності. Але вона стала набагато сильнішою у пострелігійних суспільствах. До яких і ми, і Європа, і Росія вже відносяться, а США — впевнено прямують.

Тому коли ви критикуєте релігію і думаєте, що маси людей в умовах невизначеності та нестабільності перейдуть від релігійного до більш "прогресивного і критичного мислення", ви глибоко помиляєтесь. Хтось перейде. А хтось "спростить" так, що ви офігієте. Або ваші родичі, коли будуть намагатися витягти вас з секти.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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