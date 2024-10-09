Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чи випадковою є поява "живої Богородиці" Ганни Фесун
OPINION

Чи випадковою є поява "живої Богородиці" Ганни Фесун

Юрій Богданов
9 жовтня, 2024 середа
20:08
Погляд

Фейсбук обговорює "духовну лідерку", яка оголосила себе Богородицею

Зміст

І вона, здається, цілком щиро у це вірить через кукуху, що від'їхала без своєчасної медичної допомоги, але при цьому здійснює вчинки, які суперечать моралі та кримінальному кодексу. Наприклад, вимагає гроші у родичів поранених бійців в обмін на "послуги" зі зцілення. Раніше духовна лідерка мала бізнес, в тому числі доволі непогане кафе. А зараз — отак. 

Через те, що війна поки не закінчується, а коли й закінчиться, відразу легше не стане, я дещо нагадую собі та читачам.

Перше. Ні, будь-які порівняння таких персонажів і більш розвинених сект з системною релігією і церквою видають у вас дурників. Це я вам як агностичний атеїст кажу. Чому?

Практика будь-якої системної поширеної в Україні конфесії (ПЦУ, УГКЦ, РКЦ, протестанти, навіть більшість приходів УПЦ, іслам чи юдаїзму) отаку маячню не передбачає. На системному рівні — точно. Бо всі ці конфесії заперечують магію. А це — саме про магію.

Друге. Ні, ніхто не застрахований від віри у таке.  Незалежно від рівня освіти, "критичного мислення" чи ще чогось. Просто тому, що психіка кожної людини вразлива. І — особливо — коли зовнішні чи особисті обставини критичні, чи непередбачувані. Мислення влаштоване так, що в кризовій ситуації прямує до спрощень. 

Читайте також: Сенс — це звʼязок із майбутнім, звʼязок із тим, чого ще нема

Тому під час війн, криз, особистих трагедій так легко впасти в один з багатьох напрямів спрощення реальності. Конспірологію і теорію змов від світового уряду (який дуже спрощує надскладний світ) до антивакцинаторів. Магію. Віру у фінансові піраміди чи чудодійних псевдопророків. Езотерику всіх видів від карт таро і гороскопів до візитів до бабок з передбаченнями майбутнього.

Це я вже не кажу про те, що по-справжньому збожеволіти теж набагато простіше в такі часи. Особливо якщо ігнорувати профілактику і профільну медицину. А якщо ви вже повірили, що ви пророк, а ще у вас є харизма — то і до індукованого божевілля недалеко. 

Третє. Якщо ви думаєте, що після війни це все піде на спад, то ні. Перші роки все буде лише гірше з цим. Бо — незалежно від результатів війни — суспільство і кожну окрему людину чекає пошук відповідей на складні питання. Чи втеча від самих питань. "А щоб що?". "А чи варто було?". "А чому світ такий несправедливий?". "А як з цим усім жити?". Якщо ви думаєте, що відповіді вам чи мені очевидні — то ні. Це трохи складніше влаштовано.

Європу хвилі містицизму та езотерики, навали божевільних і не дуже пророків накривали й після Першої, і після Другої світової воєн. Навіть Америка пережила зародження всіх найбільш деструктивних сект — в тому числі сумнозвісних саєнтологів — після Другої світової. Тому що війна залишає на суспільстві та людях глибокі рани, навіть якщо ці суспільства, зрештою, технічно перемогли. 

Читайте також: Розумна людина має питання на всі відповіді

Четверте. Закруглимо про релігію. Зараз по всьому західному (та і східному) світу шалено зростає пошесть конспірології, теорій змов, а також віри в магічне. В Британії за 10 років "віра в гороскопи" зросла в три рази. В Україні, в Росії й у США — вдвічі. Так чи інакше у різні магічні практики вірить від 50 до 70% населення європейських та навколо європейських країн. Росія навіть тут виділяється. Там понад 50% вірять у "світовий уряд". От такого ніде більше немає. 

Так от, одна з причин, чому люди звертаються до магічного чи ще більш деструктивного для мозку — втрата релігійності. Так, є ще інформаційна революція і нарощування почуття нестабільності. Але якщо раніше невизначеність знаходила втіху у релігійності, то зараз люди активніше шукають ще простіших практик. Ні, магія була силою і під час високої релігійності. Але вона стала набагато сильнішою у пострелігійних суспільствах. До яких і ми, і Європа, і Росія вже відносяться, а США — впевнено прямують. 

Тому коли ви критикуєте релігію і думаєте, що маси людей в умовах невизначеності та нестабільності перейдуть від релігійного до більш "прогресивного і критичного мислення", ви глибоко помиляєтесь. Хтось перейде. А хтось "спростить" так, що ви офігієте. Або ваші родичі, коли будуть  намагатися витягти вас з секти. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
життя
Війна з Росією
Здоров'я
Читайте також:
Андрій Ярмоленко, Динамо
Автор Влад Дідусь
8 жовтня, 2024 вiвторок
Ярмоленко підкорив нове досягнення в історії українського футболу
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2024 вiвторок
Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
Джамала
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
9 жовтня
20:01
вимкнення електроенергії
Україна здатна пройти зиму без відключень, – Міненерго про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин
19:56
Володимир Зеленський
Запрошення України в НАТО та геополітична визначеність у Європі: Зеленський оприлюднив перші пункти Плану перемоги
19:46
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував перенесення засідання "Рамштайну"
19:41
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може "закінчити війну не пізніше 2025 року"
19:32
ЗСУ, мобілізація
Бронювання працівників від мобілізації тимчасово зупинили, – ЗМІ
19:19
евакуація з Лівану
ГУР та МЗС евакуювали з Лівану ще 28 українців і 40 іноземців
19:18
З початку року Сили оборони отримали 175 нових зразків автотранспорту, - Міноборони
18:51
зеленський Шольц
Зеленський відвідає Берлін, де презентує План перемоги Шольцу, - ЗМІ
18:48
ракета
РФ з початку повномасштабної війни завдала понад 140 ракетних ударів по об'єктах Укргідроенерго
18:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:34
ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мессі принизив ПСЖ у розмові з футболістом із Бельгії
18:21
Наталка Діденко
Якою буде температура та де можливі локальні дощі: прогноз Наталки Діденко на 10 жовтня
18:19
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: пояснює майор запасу НГУ Гетьман
18:18
Російські окупанти в Криму
У ЗСУ розповіли, коли РФ може розпочати штурми на Запорізькому напрямку та як готується до цього
18:17
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Наприкінці жовтня армія РФ може сконцентруватись на Покровську, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
18:16
Міг-31К
У Білорусь вперше з квітня 2023 року прилетів російський Міг-31К, - Гаюн
18:12
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського статуту
18:00
OPINION
Про символізм шести лямів у матраці
17:58
Катерина Садурська
Українка Садурська з національним рекордом стала чемпіонкою світу з фрідайвингу
17:51
Ексклюзив
Їжа для військових має бути якісною
"Неїстівна бридота": журналісти з'ясували, що в консервах для ЗСУ замість м'яса - жир, шкіра, сухожилля
17:50
Володимир Зеленський
Формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова у листопаді, - Зеленський
17:49
Пресреліз
Проєкт Leave no one behind partnership у Львові
Проєкт Leave no one behind partnership: вчителі здобувають знання, яких бракує в освітніх програмах
17:47
TikTok
У США на TikTok подали до суду за завдання шкоди психічному здоровʼю підлітків
17:31
Ексклюзив
Микола Точицький
Точицький назвав напрями роботи, на яких зосередиться Мінкульт
17:30
Мобілізація, повістки
"Повістка ТЦК": уряд зобов'язав пошту маркувати рекомендовані листи
17:19
Рамзан Кадиров і Хамзат Чимаєв
"Продав душу терористичному диктатору": ексчемпіон UFC розкритикував бійця, який дружить з Кадировим
17:12
Евакуація мирного населення
На Сумщині оголосили про примусову евакуацію 497 дітей
17:00
Ексклюзив
окупанти рф орки
Найближчим часом росіяни розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", - військовий експерт Коваленко
16:58
Україна конфіскувала іноземне судно, яке незаконно заходило у порти Криму
16:55
гроші
Цього року держава компенсувала підприємцям 224 млн грн за працевлаштування ВПО
16:53
В Україні підпалювачку авто військових засудили до 6 років ув'язнення
16:48
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
"Можливість виправити невтішний початок": Ребров зробив заяву перед надважливими матчами Ліги націй
16:38
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Заради іміджу Франції: Макрон засмучений, що події "Емілі в Парижі" перенесли до Риму
16:32
Ексклюзив
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
Заяви Фіцо щодо України розходяться з його ж діями, - політолог Дулеба
16:23
ЗСУ
Міноборони розробило вимоги до тентів для ЗСУ та запросило виробників подавати заявки на постачання
16:20
Ексклюзив
ЗСУ зміцнюють оборонні рубежі на Дніпропетровщині, - Інформаційний спротив
16:17
Оновлено
журналіст
Українська правда заявила про тиск із боку Офісу президента, Потураєв прокоментував
16:12
Партнерський матеріал
Що робити, якщо МСЕК вимагає гроші від пацієнта за встановлення групи інвалідності: пояснення адвоката
16:07
Сергій Гнезділов
ДБР затримало військовослужбовця Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ
16:07
Огляд
Марк Рютте
Заяву про відставку привіз до короля на велосипеді: що відомо про нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV