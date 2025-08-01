Сьогодні, 1 серпня в Києві проголошено Днем жалоби в пам’ять за загиблими від вчорашньої російської атаки. Станом на середину дня відомо про 31 загиблого, в тому числі 5 дітей, і пошуки тривають.

"Нам потрібен хороший, довготривалий мир", – каже Путін в цей саме день.