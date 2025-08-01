День жалоби у Києві як відповідь Путіна Трампу
На ультиматуми та заяви американського президента російський диктатор відповідає терором
Сьогодні, 1 серпня в Києві проголошено Днем жалоби в пам’ять за загиблими від вчорашньої російської атаки. Станом на середину дня відомо про 31 загиблого, в тому числі 5 дітей, і пошуки тривають.
"Нам потрібен хороший, довготривалий мир", – каже Путін в цей саме день.
Всі очікували, що відповість Путіна на ультиматум Дональда Трампа. Власне, ось і відповідь.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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