Знаєте, що найважче для мене було при підготовці цього матеріалу? Я не знав як звертатися до Володимира Путіна! Пане Путін? Та який вже він, якщо серйозно, пан? Вельмишановний Володимире Путін? Так точно побʼють, бо з якого це дива вас хтось в Україні мав би нині хоч якось чи чимось шанувати?! Добродію? Теж ні, бо добродій - це той, хто чинить добрі дії, а це точно не про президента РФ. Товариш Путін? Та якому дідьку вже нині Путін лишився товаришем? Гей, ти? Якось недипломатично, та й про першу частину цього звертання точних даних наразі нема… Не вождь, попри дружбу з африканськими вождями, не імператор, хоча і є потуги створити імперію, не цар, не зважаючи на царські палаци… І я знайшов компромісний варіант. Я звертатимусь до В. Путіна - "дуче", адже саме так звертались до Беніто Муссоліні, голови Національної фашистськоі партіі. Гарно?

Великий гуру маленького Путіна - Геббельс

Отже, дуче Путін!

Сьогодні і наші кладовища, і кладовища Росії переповнені полеглими на цій російсько-українській війні. З однією суттєвою різницею: на наших цвинтарях покояться ті, хто загинув захищаючи свою землю від агресора і окупанта, а на кладовищах РФ - закопані загарбники, агресори і окупанти, котрі загинули, коли намагались захопити чужу землю. Ви, рашистський дуче, розповідаєте громадянам своєї держави, що "они погибли защищая Россию от врага", навіть самі не усвідомлюючи абсурдності цих слів! Як можна загинути під час вторгнення на територію чужої країни, обґрунтовуючи цю агресію захистом власної країни - нормальна людина зрозуміти не здатна. Але які норми під час агресивної і розвʼязаної без жодних підстав війни, правда? Та й хто визначив поняття норми і совісті для загарбника? Парадоксально, але якби не ця війна, то багато громадян Російської Федерації змогли б прожити своє життя пристойними і порядними людьми… Вдумайтесь у власні вислови: "Один народ, одна страна, один вождь!", "Мы добиваемся не правды, а эффекта!", "Сегодня даже самые радикальные меры нельзя назвать радикальными и самая тотальная война недостаточно тотальна", "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней!", "Надо так стукнуть, чтобы клочья полетели!". Ах, це не ви, а міністр нацистськоі пропаганди Пауль Йозеф Гебельс?!! А правда - неймовірно подібно?! Особливо про засоби масової інформації і один народ - одна країна?

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Тепер питання "Хотят ли руSSкие войны", - звучить смішно.

За логікою, якщо мешканців Росії і її керівництво не влаштовував блок НАТО - потрібно було воювати саме з цим блоком, а не нападати на державу, яка в цьому блоці не перебуває, і навіть не була туди запрошена! Дико, неймовірно абсурдно, нічим не обґрунтовано - та ви, дуче Владіміре, й самі це прекрасно розумієте. І завжди розуміли. Бліцкриг повністю провалився, але сили духу визнати це у лідерів рашизму забракло! Бо як може щось не вдатись "стране-победителю"?! Адже до того світ проковтнув все: Алеппо, Абхазію, Осетію, Придністровʼя, Крим, Донбас, малайзійський "Боїнг"…

Цього разу ідеологія імперського шовінізму, яку ви взяли на озброєння поряд з ФАБами, "Калібрами" та "Іскандерами", котрими Росія засипає Україну, на щастя, для України і всього світу не спрацювала. Мешканці планети Земля на власні очі побачили і почули відповідь на питання "Хотят ли русские войны?". Зруйновані під фундамент українські міста, сотні тисяч вбитих і покалічених мешканців України, мільйони біженців, більше 500 вбитих дітей, заплакані сироти, згорьовані матері і дружини - ось вона справжня ціна невтілених амбіцій відірваного від реалій політика, який зробив неправильний і фатальний крок. Для себе і своєї країни, до речі, теж. Думаю, ви прекрасно усвідомлюєте чого саме щосекунди зичать вам, дуче, мешканці понівеченої російськими бомбами і ракетами України?! Я і мої побратими по зброї теж. Смерті. Жахливої і, бажано, в страшних муках. Впевнений - це вас аніскільки не дивує, хоча ви й ніжитеся в теплій інформаційній ванні.

До речі, полчища темних і деградованих завойовників, які знищують все світле, з Росії - вже навіть за кордоном іменують Армія орків! І для мене стало приємною несподіванкою, що члени ЛГБТ-спільноти називають Раша воїнів "підар**ми".

Ви, мешканці країни неорашистів, самі зруйнували міф про "страна - победитель нацизма" і "можем повторить"! Адже саме Російська Федерація сьогодні повністю відродила нацизм з "русским лицом", стала агресором, окупантом, грабіжником, ґвалтівником і вбивцею! Це ви вивозите з України наших дітей, приєднуєте до себе чужі землі, знищуєте українську літературу, тримаєте в концтаборах громадян України і політично неблагонадійних громадян РФ, реабілітовуєте і вшановуєте меморіальними дошками зеків-садистів, котрі вбивали навіть власних матерів, а тепер стріляють в матерів українських. Вам плювати, що "баби" вже "не нарожают", оскільки не буде від кого... І що цих "баб" згодом гвалтуватимуть та вбиватимуть саме зеки, яких масово випустили з в'язниць... І що коли щось народиться, то ще має довго рости, щоб на нього ж і працювати... І що приблизно половина з цього за цей час зіп'ється від безнадії...

Військові імпотенти: не здатні "повторити"!

А третій рік війни показав, що нічого "повторить" Росія вже давно не здатна: корупція та бутафорія давно зʼїли колишню міць імперії, бо опинившись поза будь-якою критикою, російська влада здатна тільки красти та імітувати колишню велич. Впевнений: якщо б рашистській армії довелось справді зустрітись в двобої з армією НАТО, то ви, дуче, особисто давно б перестукувались в камерах з імперіалістом Ігорем Гіркіним, або перенесли залишки своєї столиці на Валдай.

Звиродніла від ненависті до вигаданих ворогів Росія нині поважає лише тих, хто виявляє надзвірячу жорстокість - тому вона ніколи не зможе стати демократичною, а всі ліберальні цінності Європи і Заходу - для неї просто дурниці, котрі роблять цивілізований світ слабшим.

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Вбивство на замовлення Пригожина, увʼязнення Гіркіна-Стрєлкова, зняття з своїх посад військових злочинців Шойгу і Патрушева - є яскравою ознакою того, що в самій Росіі почались незворотні процеси винищення та ліквідації тих, хто забагато знає і викликає в російського імператора страх перед подільниками і жах відповідальності за скоєне.

Дуче! Про всяк випадок: memento more!

Ми всі колись помрем. Такі реалії і жодні уколи ботексу чи стовбурових клітин не спроможні ці процеси зупинити. Але є речі, що здатні їх прискорити: підкуплений особистий лікар, влучний постріл снайпера, вдалий приліт ракети, невдала зустріч вертольота зі скелею, чи без наказу використаний "Новичок" - і некролог стане єдиною згадкою про те, що ця істота колись топтала ряст чи літала разом зі стерхами. Але чоловік, який до нестями любив свого лабрадора Коні, закоханий в алабая Вірного і вівчура Баффі, ніжно ставиться до японського акіти Юме і навіть до кози Сказки, але зневажає життя сотень тисяч і навіть мільйонів ні в чому невинних людей, називає звірства в Бучі та Ірпені "виставою" - просто не заслуговує йменуватися людиною і навіть не має права жити серед людей!!!

Брехня як зброя знищення реальності

Сьогодні всі антиукраїнські наративи, котрі ширила російська пропаганда на початку і впродовж війни, - пішли прахом.

Перелічити?

Постійний аргумент: і Порошенко, і Зеленський є незаконними президентами, бо вони прийшли до влади після "заколоту" у 2014". Тоді і Єльцин, і Путін є теж незаконними президентами, бо вони прийшли до влади після "заколоту" у 1991 році, логічно? "В Україні переслідують російськомовне населення". Кожен четвертий з тих, хто пішов захищати Україну - росіянин, або російськомовний. Якщо б твердження російських пропагандистів були правдою, то ці люди ніколи б добровільно не прийшли у військкомати боронити цю державу! "В Україні процвітає нацизм і фашизм". Громадяни України на демократичних виборах обрали президентом своєї держави єврея! В уряді нашої держави є і євреї, і татари, і росіяни, і українці. Тому навіть розмови про "нацизм" українців - є недолугими і такими, що навіть не потребують обговорення. "Армія РФ хотіла провести демілітаризацію України". Який результат? За два роки війни українська армія стала найпотужнішою в Європі, у нас зʼявились "Хаймарси", "Атакамси", на підході Ф-16. І? "Так звана "денацифікація", яку ніби-то хотіла провести РФ", перетворилась у звичайне винищення українського населення. Це стоїть на межі з геноцидом і обовʼязково отримає ще належну оцінку світової спільноти. Ордер на арешт В. Путіна, виданий Гаагою, яскраве цьому підтвердження. Фейк, який запущений в пропагандистських каналах про те, що 30-мільйонна маленька безядерна Україна хотіла напасти на величезну 140 мільйонну ядерну державу Росію - теж не потребує коментарів. Орвелл з своїм "1984" тихенько курить в куточку, а Геббельс на тому світі з заздрістю розпитує, хто такий Соловйов. Ви, дуче Путін (у нас вас, щоправда, не тільки футбольні фанати називають по-іншому) усвідомлено і цілеспрямовано перетворили свою державу в тоталітарне диктаторське ідеологічно насичене шовінізмом збіговисько людей, чий світогляд сформований брехнею і неймовірним страхом. Про "керованих і вирощених в українських біолабораторіях комарів і качок" навіть не буду згадувати - над цією вигадкою сміються навіть багаточисельні російські скабєєви, котрі його запустили.

І що ж в нас залишилось у висліді з "потужних" кремлівських аргументів? А нічого. Просто нічого. Одні дешеві "понти" для внутрішнього споживача.

Біля розбитого корита: обдурений, принижений невдаха

Невже вам, людині, котра двічі "обломувалась" на Україні (Майдан-2004 і Майдан-2014), дотепер не зрозуміло, що третя прірва не за горами? І вона здатна поглинути недобудовану імперію рашистів назавжди.

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Росії вдалось наситити своєю агентурою і впливами український бізнес і політикум, поставити своїх людей на чолі наших спецслужб і армії, та навіть пропхати на найвищу посаду в Україні двічі судженого злодійкуватого зека, захопити Крим, залити кровʼю Донбас, але от відкрите вторгнення в Україну - це вже був відкритий перебір і блюзнірство.

Я не голосував за президента Зеленського і вважаю його обрання стратегічною помилкою українців, в яких просто не спрацював інстинкт самозбереження. Але, попри все, це наш президент, а з своїми помилками ми якось розберемось самі. Його ж найбільша помилка, на мою думку, це намагання догодити одвічному ворогу України - Росії і задобрити особисто вас. Всі ці Омани, Стамбули і пошуки методів умиротворення агресора - це лише наївні дитячі спроби нагодувати крокодила в надії, що він зʼїсть тебе пізніше. Скориставшись його недосвідченістю і використавши впливи агентури - Володимир Володимирович обдурив Володимира Олександровича. І - самого себе. Бо цієї кривавої бійні вам, дуче, Росії і росіянам ніколи не пробачать матері і батьки загиблих і покалічених, їх побратими, а діти українців-героїв розповідатимуть своїм дітям і онукам не про дружбу з Росією, а про віроломного і підлого ворога на Півночі, який заслуговує тільки на смерть, прокляття і зневагу.

Прекрасно розумію, що вас , Рашадуче, особисто дезінформували про внутрішню ситуацію в Україні ваші багаточисельні щедро фінансовані розвідспільноти, до яких долучились тисячі українських медведчуків, котрі пиляли мільярди російських доларів, запевняючи, що підготували потужну "пʼяту колону", але, перепрошую, це ваші проблеми і ваша особиста помилка президента. Людина, яка не виправляє зробленої помилки, робить ще одну помилку. Останню.

Рашафюрере, війна програна: вам подібні стрілялися

Цю війну Росія програла. Це - не дискутується. Вже полічені 150 тисяч вбитих російських солдат і офіцерів, і 300 тисяч поранених і покалічених військовослужбовців РФ - це надто висока ціна за чотири районних українських містечка і місто Маріуполь! Це десять Афганістанів!!! Це зрозуміли навіть зазомбовані раби з країни, де ніхто не знає, для чого він йде вбивати невинних. Ви готові покласти трупом ще тисяч 300 мешканців РФ (це ж не ваші діти чи рідні, правда?), бо привчили зомбовану масу, що за ці життя особисто Путін жодної провини не несе. Захід це, звичайно, лякає, але паралічу це в наших союзників, на щастя, не викликало.

Французи (чий лідер Макрон пропонує надіслати для допомоги Україні війська) кажуть, що "Зрада - це справа часу"! І ви, дуче, як колишній спецслужбіст, розумієте про що я. Світ більше не дозволить міняти контури держав якомусь політичному токсичному неандертальцю і його пахолкам. Таке 80 років тому вже намагався робити той, хто завершив свою спробу в берлінському бункері разом з своєю молодою дружиною з кулею в голові. А іншого дуче, який хотів перевернути під себе світ, аби допомогти йому здійснити мрію, разом з дружиною в Італії повішали вниз головою! На російських болотах і в геополітиці не люблять невдах. Попри наявність в них молодої дружини.

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Як колишній пітерський хуліган, ви, дуче, повинні розуміти, що вчасно завершити бійку, котра протікає для тебе невдало і почати втікати дворами - це теж велике мистецтво. Як кажуть китайці (це ті, завдяки кому Росія сьогодні виживає): "Навіть найдовший шлях починається з першого кроку!".

До речі, мене, колишнього бійця 62 батальйону 103 бригади ТРО, а тепер стрільця ППО, в цивільному життя журналіста і редактора львівської газети "Ратуша", ніхто ні на що не уповноважував, і я не представляю жодну державну, громадську чи політичну структуру. Це лише моя думка і моя позиція. Думка солдата, в якого своя, окопна правда.

Як показала ця війна, життя надто коротке, аби відкладати щось (власну думку і позицію теж) на потім. Саме тому я і не апелюватиму тут до порушених Росією законодавчих актів про визнання Росією кордонів України, та до такого незвичного для окупантів поняття як "совість".

Фюрере російських шовіністів! Війну Росія повинна негайно припинити - або перестати існувати взагалі! Подальше продовження кривавої війни без швидкого знищення України (а "Киев за три дня!" у вас не виходить і не вийде!) послаблює можливості Росіі залишитись цілісною на її історичній території. Це ставить під сумнів саме "виправлення великої геополітичної помилки 1991 року", як заявляв громадянин РФ В. Путін. Особисто мене це втішає. А от вас - не думаю.

Розтягування війни в часі - це обовʼязкові провали в бюджеті Росії, повний колапс економіки, яка й сьогодні, попри переведення її на військові рейки, тріщить по швах, подальші знищення дронами російських НПЗ, які в умовах економічних санкцій відновити буде вкрай складно, двірцеві заколоти, протистояння різних веж Кремля, спроби фізичної ліквідації В. В. Путіна і його двійників, постійні військові і дипломатичні перебіжчики і зрадники, незадоволення особового складу і генералів, мітинги родичів загиблих російських військових, в разі зміни позиції Китаю - голодні бунти, зубожіння та внутрішньосепаратистські відцентрові рухи на Кавказі, в Татарстані, Якутії та Бурятії, розпад Росії, довічна ганьба, гаазький Нюрнберг і знову ж таки - спроба знищення того, хто найбільше знає. Усі ці наслідки є святом для душі кожного українського патріота, але якщо б не один нюанс - ці паростки руйнації держави-шовініста щодня поливаються потоками крові саме українців!

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Український "гнів Божий" буде нещадним

Розглянемо інший варіант. Особисто мені він буде вкрай неприємний, але саме він, очевидно, і буде дієвим та втіленим. Країна-агресор Росія, без жодних умов і перемовин, виводить всі свої війська на кордони 24 лютого 2022 року, оголошує, що мету фейковоі СВО (демілітаризація ЗСУ) досягнуто, а квазіутворення ДНР-ЛНР — тепер під збройним захистом РФ. Наслідки? Нічого несподіваного: Путін В.В., попри сподівання, не збереже своє політичне обличчя, але відродиться в політиці, і, прости Господи за ці слова, в очах багатьох міжнародних угодовців-орбаністів постане, як це не дико звучить, миротворцем! Як казав Нікулін в "Діамантовій руці": "А может меня даже и наградят!". Ба, більше - вчорашній диктатор, убивця і порушник спокою світового співтовариства стане героєм в очах шокованої зміною вектора західної публіки! Переконаний: колективний Захід забуде про Гаагу і вчинені Росією злочини на території України, погрози ядерною зброєю, відновиться торгівля сибірським газом по цінах більших, ніж для Китаю, і російський правитель отримує шанс, на мій і мільйонів громадян України глибокий жаль, вмерти своєю смертю, а не від отрути, пострілу чи опромінення. Питання репарацій у разі такого висліду відпаде, а відбудову зруйнованої РФ економіки та інфраструктури України колективний Захід і Китай, найвірогідніше, тимчасово візьмуть на себе. До Росії світове співтовариство буде ставитись як до мешканця лепрозорію: з одного боку всі розумітимуть, що істота невиліковно хвора і вона помирає, прилюдно втрачаючи частини свого організму, але з іншого боку - її шалено боятимуться саме через наявність зарази, попри запевнення, що лепра не передається при контакті.

Першим кроком зміни вектора, дуче рашистських нацистів, має бути негайне припинення ракетних та інших обстрілів міст та населених пунктів України. Другим кроком можна буде вважати добровільну передачу Україні 1-2 тисячі українських військовополонених. Не обмін, а саме добровільне повернення українських бранців, котрих сьогодні РФ від безвиході використовує в якості важеля шантажу української влади через рідних цих військовополонених. Готовий взяти безпосередню участь у цьому процесі, добровільно відмовляючись від будь-яких гарантій безпеки щодо моєї особи. В якості посередників можна використовувати представників католицької і православної церков чи турецьку сторону, яка вже має відпрацьовані в цій царині механізми.

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Вбивчі аргументи

Іншого шляху вирішення цих питань зараз просто не існує. Ще якийсь мінімальний час, дуче Владіміре, вам можуть дати на озвучення нині вже нікому не страшних ультиматумів і ядерних погроз, а потім за справу візьмуться спеціалісти з вбивчими аргументами, котрих не даремно вважають кращими у світі фахівцями. Як казала Голда Меїр після теракту проти спортсменів-євреїв керівникові "Моссаду": "Пора посилати хлопчиків!". Ця спецоперація, до речі, називалась "Гнів Божий".

Саме озвучений мною варіант і пропонують сьогодні Росії (з багаточисельними нюансами, уточненнями і відгалуженнями) на відкритих перемовинах і закритих зустрічах розвідок різних країн. І, як казав наївному Шуріку дядечко "комсомолки і активістки" в "Кавказькій полонянці", "вы конечно можете отказаться. Но тогда они вас зарежут". Але це вже ми говоримо про ще одну можливу версію розвитку подій…

Спеціально для Еспресо

Про автора: Микола Савельєв, ЗСУ, позивний "Волоцюга"

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