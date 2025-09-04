Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Фіаско цілей "СВО": російська армія провалила весняно-літню кампанію 2025 року
OPINION

Фіаско цілей "СВО": російська армія провалила весняно-літню кампанію 2025 року

Дмитро Снєгирьов
4 вересня, 2025 четвер
18:00
Погляд

Російський наступ виявився провальним: тільки в серпні втрати окупантів перевищили 35 тисяч осіб, а просування — вдвічі менше, ніж у минулі місяці

Зміст

За чотири роки повномасштабної війни проти України Кремль так і не досяг заявлених цілей "СВО", включаючи контроль над Донецькою областю. 

Не варто взагалі ділити за сезонами наступ Росії. Російська армія продовжує тиск на позиції Сил оборони України. Інша справа, що за серпень просування вглиб української території вдвічі менше, ніж за попередні місяці. А втрати окупантів співмірні з втратами на момент максимального просування російських окупантів, які датуються, відповідно, ще листопадом 2024 року. 

Для порівняння: у листопаді 2024 року просування вглиб української території було близько 750 км. На цей момент — не більше 300 кв. км. А втрати — на рівні 35 тисяч тільки за місяць. Це колосальні успіхи Сил оборони України. 

Крім того, зараз під контролем Сил оборони України перебувають майже  33% територій Донецької області.

Зазначу, що активізація ворожого наступу на Донеччині збіглася з початком перемовних процесів, зокрема зустріччю Путіна з президентом США на Алясці. У такий спосіб країна-окупант намагалася продемонструвати, що вести політичні переговори немає сенсу, адже російська армія здатна військовим шляхом захопити Донецьку область. Це й було головною метою їхнього наступу.

Читайте також: Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку

Фактично існувала загроза прориву на оперативну глибину. Офіційні дані говорили про просування на 10–12 км. Інформація, яку поширювало видання Bild щодо просування ворога на глибину до 18 км і яку підхопили українські ЗМІ, не відповідала дійсності. 

Завдяки зусиллям українських військових наразі ситуація стабілізована. Проводяться заходи, щоб унеможливити подальше просування окупантів

Для російської армії цей наступ мав не лише політичний, а й військовий сенс. Кремль намагався взяти під контроль низку ключових населених пунктів, створивши загрозу оперативного оточення — не лише в районі Покровська, а й поблизу Мирнограда та Добропілля. 

Завдяки перекиданню оперативних резервів українським силам вдалося стабілізувати обстановку. Ворог зазнав серйозних втрат: понад тисяча військових ліквідовані, пів сотні взято в полон. Це свідчить про значні втрати серед особового складу окупантів.

Важливим моментом стало те, що під час українських контратак противника частина його штурмових груп опинилася в оперативному оточенні. Ці підрозділи фактично були відрізані від матеріально-технічного забезпечення, евакуації поранених, постачання боєприпасів та продовольства.

Утім, акцент слід робити на тому, що не тільки літній наступ армії РФ, а взагалі так звана спеціальна військова операція ("СВО") фактично провалилася.

За чотири роки активних бойових дій росіяни не виконали навіть проміжних завдань так званої "СВО". А основним завданням її був вихід на адміністративні кордони Донецької області. Тому говорити про провал літнього наступу росіян на тлі фіаско всієї так званої спеціальної військової операції як мінімум неправильно.

Читайте також: Театр бойових дій розширюватиметься на нові території України, — Снєгирьов

Варто зауважити, що наразі окупаційна армія почала втрачати захоплені раніше українські території.

Зазначу один вельми показовий момент, як про успіхи російської армії повідомляють російські ЗМІ. 30 червня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про те, що російські військові повністю звільнили територію так званої "ЛНР". А вже 30 серпня ті ж ЗМІ повідомляють, що армія РФ звільнила 99,7% території так званої "ЛНР". Втрата навіть 0,3% території за два місяці свідчить про успішні контрнаступальні дії Сил оборони України. Тому сьогодні говорить про те, що окупаційна армія контролює всю територію Луганської області, не доводиться. Так, є тактичні просування по декількох ділянках, наприклад, на Лиманському напрямку, де частина території — це Луганська область. Але основний показник — це контроль Сил оборони України над ключовими промисловими районами Донецької області.

Саме тому, на моє переконання, з боку політичного керівництва країни-окупанта і вкидається інформація про так звані територіальні обміни, тобто обмін територій Сумської та Харківської областей на виведення Сил оборони України з Донецької області.

Як повідомлялося раніше, сезонна наступальна кампанія окупаційної армії закінчилася нічим. Так Генеральний штаб ЗСУ відреагував на звіт керівництва окупаційних військ про нібито успішні підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
