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OPINION

Ганна Маляр і мобілізація. Чому це лише поглиблює розкол між владою та армією?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
17 квітня, 2024 середа
16:08
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Колишня заступниця міністра оборони насправді видала те, що думає українська влада про армію, мобілізованих і загалом про українських громадян, які, наче атланти, тримають все на своїх спинах 

Хамство на адресу народної депутатки Інни Совсун напередодні підписання президентом нового закону про мобілізацію — лише поглиблює суперечності. Бо якщо медійно розкручена зірка дозволяє сміятись в лице політикині з досвідом, то як би поводила себе Маляр перед дружиною мобілізованого комбайнера з глухого села на Волині? 

Ганна Маляр та її стрімке сходження на політичний Олімп — це відповідальність традиційних медіа. Як це сталось і з Володимиром Зеленським, Іриною Верещук та Колею Тищенком. Коли дурнуваті телевізійні шоу стали "соціальним ліфтом" у владу для таких, як вона, персонажів.

Поки Коля Тищенко чистив руками унітази, а Володимир Олександрович розказував анекдоти про Україну-проститку, Ганна Маляр була експертом на шоу "Битва екстрасенсів" та "Говорить Україна" — популярних проєктів з купою хайпу та жесті а-ля "все село здає аналіз ДНК аби дізнатись, хто батько дитини Світлани".

Хоча після реакції суспільства на смішки та зверхність в ефірі "Суспільного" Маляр дала задню і написала щось подібне до вибачення, мовляв, не мала морально права так реагувати, — питань до улюбленої стратегічної комунікаційниці стало більше. 

Найперше, не зрозуміло, в якому статусі зараз перебуває Ганна Маляр і чому вона дозволяє таку поведінку. Адже вона сама стверджує, що наразі ніде не працює в державній установі. 

Далі зʼясовується, що ця "безробітна" не така уже і бідося: у 2023 році вона працювала та отримувала зарплатню на оборонному підприємстві з виробництва зброї та боєприпасів. 

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Журналісти "Слідства.Інфо" зателефонували Ганні Маляр, щоб запитати, яку посаду вона там обіймала і чому в компанії так сильно виріс дохід того ж року, коли вона почала там працювати. 

"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", — прокоментувала Ганна Маляр. Зістрибнула з прямої відповіді, бо зрозуміло, що з вулиці в такі бізнеси не зайдеш. 

Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони Андрія Тарана 4 серпня 2021 року. Там вона відповідала за комунікацію з суспільством питання війни та можливого дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі. Над Україною збиралися хмари, західні розвідки почали попереджати про нездорові рухи поблизу кордонів, а "голосом" ключового міністерства стала жінка із розважальних шоу каналів Пінчука та Ахметова. Відповідно, у війну 24 лютого 2022 року суспільство вступило ані морально, ані фізично морально неготовим, і вигрібало на почуттях патріотизму та адреналіні.

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20 лютого 2024 року Ганну Маляр запросили на Інтер прокоментувати "Подробицям", що там планує Росія. "Голос" Міноборони запевнила, що росіяни просто провокують, але ми повністю за дипломатичне вирішення.

Далі в інтервʼю своєму давньому знайомому Олексію Суханову Маляр зізнається, як вона зустріла ранок 24 лютого. Про війну їй сказав чоловік, а вона була здивована, що в загальному чаті, де сидить чимало військових, було тихо. "Очевидно, військові були чимось зайняті".

Утім дуже швидко пані Маляр зібралась і видала в ефір чи не одну із найбільш спекулятивних дез воєнного часу — про російські ДРГ у Києві. Насправді то були наші військові. Але в паніці їх постріляли свої ж. 

Утім регулярні скандали за участю Ганни Маляр і її постійні сварки то з воєнними кореспондентами, то з пресофіцерами не бентежили владу

Вікопомною є світлина зі звільнення Херсона, де зібрався увесь політичний цвіт нинішньої влади, але чомусь не було знімальних груп. Бо як сказала Маляр, "нас самих могли не пустить туди". Головне, що знайшлось місце для неї, Єрмака та Валентина Резніченка, який саме тоді угруз у власному корупційному скандалі. 

Восени 2022 року журнал NV помістив Ганну Маляр в список 25 видатних воєначальників сучасності. Чомусь там не знайшлось місця для реальних військових легендарних бригад, але Ганну винесли навіть на обкладинку. 

Натхненна такими успіхами, Маляр почала коментувати літній контрнаступ 2023 року ще з весни. Мовляв, ось-ось і підемо в рішучий наступ на Крим. Що ось є у нас в запасах резерви, не всі залучені на Бахмуті та Купʼянську…

Лише потім стане зрозуміло із західних видань, що для широкого наступу у нас бракувало підготовлених людей, засобів і ретельно пропрацьованого плану Б. А ще — варто було б порити оборонних споруд заздалегідь. Але отака риторика підривала мобілізацію, як ніщо інше, і створювала завищені очікування у громадян, які почали вважати, що звільнення Криму буде справою тижня-двох. А далі всі поїдуть за 80-ю та 47-ю бригадами на велосипедах на пікніки. 

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Ганна Маляр — можливо, гарний експерт у телешоу, де показують маргіналів і виродків. Однак це вкрай поганий вибір, коли мова про стратегічні комунікації й долі мільйонів людей. 

Зе-влада може скільки завгодно переконувати у тому, які їй болить Україна і закон про мобілізацію. Але у пам'яті українців назавжди лишиться картинка, яка Ганна Маляр сміялась на питанні про ротацію і мобілізацію, і цинічно говорила, що треба було ретельно читати Конституцію 24 лютого 2024 року, коли держава справді висіла на волосині. І ту саму Конституцію врятували добровольці під військкоматами. Тепер замість того, аби подякувати цим людям за порятунок держави — на них плюнули. 

Тим паче якщо пошукати старі інтервʼю — Маляр ще в листопаді 2023 розказувала про пошуки механізмів демобілізації та ротації. І якось дивно, що за пів року кандидатка юридичних наук знайшла лише те, що немає в Конституції подібної норми про неможливість демобілізації під час воєнного стану.

Зараз ця жінка розказує про те, як вона знімає "серіал" про "боротьбу українського народу". Було б незле розказати, як її власні необдумані слова позбавляли армію нормальних пресофіцерів, нагнітали істерію довкола контрнаступу. 

Ганна Маляр та схожі фахівці — це те, що може залишатися в проєктах "Хата на тата", "Супермама" та "Битва екстрасенсів". Але не більше.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Ганна Маляр
Міністр оборони України
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