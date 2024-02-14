Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Грузія вступила у війну на стороні Росії?
OPINION

Грузія вступила у війну на стороні Росії?

Олексій Голобуцький
14 лютого, 2024 середа
12:05
Погляд Олексій Голобуцький

Саме такий висновок можна зробити зі зриву однієї з наших спецоперацій, скерованої на знищення інфраструктури в тилу ворога

Грузини підставили публічним розголосом ще й Румунію, Болгарію та Туреччину.

"Служба Держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом "Одеса — Вороніж": вибухові речовини загальною вагою 14 кг везли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантаж був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та перетнув турецько-грузинський кордон через КПП "Сарпі" 19 січня. Пунктом призначення вантажу було зазначено Воронеж, три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні, проте ще три пристрої "залишили в Тбілісі на конкретній адресі".

Власне, саме одночасне залучення до публічного скандалу трьох країн НАТО (з них 2 країни ЄС) поряд з Україною і позначає, що це навряд можна вважати "випадковим факапом" грузинів. Бо є певні межі тупості, а подібний демарш далеко їх перетинає.

Грузія лиш 14 грудня 2023 року "на хвості" України отримала від Ради Євросоюзу статус офіційного кандидата на вступ до ЄС. І менш як за 2 місяці виступила на боці агресора, якому протистоїть Союз, допомагаючи Україні та ЗСУ. З якого боку не дивись, це як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів, при тому і з Альянсу, і з Союзу.

Читайте також: Удари по російських НПЗ: кінець "країни-бензоколонки"

І так — це серйозний удар по рештках грузино-українських стосунків. Бо Грузія і дотепер позначала проросійську позицію з багатьох питань, зокрема санкційних. Однак прямо у війну не втручалась.

Можливо, приводом, щоб дозволити собі настільки демонстративний крок, стала заявлена якраз сьогодні рокірування проросійських прем'єрів Грузії: Іраклія Гарібашвілі (отримав пропозицію очолити керівну партію російського олігарха Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія"), ймовірно, замінить Іраклій Кобахідзе (ексголова "Грузинської мрії"). А на місце міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе прийде віцеспікер парламенту Іраклій Чіковані (обидва від проросійської "Грузинської мрії"). Про це стало відомо тільки в понеділок, вже після інциденту. Грузинський парламент запровадив "жовтий рівень" режиму безпеки у зв'язку зі зміною уряду.Тобто, в Грузії зараз формально короткий період "меживладдя" - і, можливо, грузинська влада (і спецслужби) якраз і діяла з розрахунком, що відповідальність за відверто ворожий крок вдасться списати на "плутанину".

Читайте також: Грузія не додивилася "Покаяння"

Що ж. Неприємно, безумовно. Але про таке завжди краще бути інформованим і мати певність. Знати весь перелік ворогів в обличчя. В тому числі й щоб планувати подальші спецоперації з урахуванням Грузії як ворожої країни.

Наразі не було відомостей ані від європейських, ані від українських джерел про якусь офіційну реакцію на цей недружній крок країни, що отримала величезні аванси від НАТО і ЄС. Ймовірно, зараз іде неофіційне з'ясування обставин і наслідків дій Грузії.

***

Звісно, це в жоден спосіб не применшує нашої поваги до 1300 бійців "Грузинського легіону" (підпорядкованого ГУР МОУ), який з 2014 воює проти Росії. Понад 50 бійців "Легіону" віддали на цій війні життя.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Грузія
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Андрій Юсов
13 лютого, 2024 вiвторок
Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
F-16
13 лютого, 2024 вiвторок
У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16
14 лютого, 2024 середа
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.99
    Купівля 37.99
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 лютого
13:14
На фото: Віра Брежнєва
У Киргизстані скасували концерт Віри Брежнєвої
13:10
Оновлено
десантний корабель "Цезар Куніков"
ЗСУ і ГУР уразили російський корабель "Цезар Куніков"
12:55
Путін і Лавров
Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
12:52
Оновлено
В'ячеслав Володін
У держдумі запропонували зупинити членство Росії в ПА ОБСЄ
12:47
Фінляндія передала Україні 6 укомплектованих медобладнанням швидких
Фінляндія передала Україні 6 укомплектованих медобладнанням швидких
12:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Опозиція республіканців у США загрожує зривом пакету допомоги Україні, а голова ЄБРР каже, що західна допомога країні перевищила план Маршалла. Акценти світових ЗМІ 14 лютого
12:40
На фото: Віталій Козловський
Козловського помітили на прогулянці в Києві, він спростував чутки, що не на службі
12:40
Метро
У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля однієї зі станцій метро
12:27
На фото: Віталіна Біблів
"Моя держава поставила мене в такі умови": акторка Біблів пояснила, чому знімалась в російських проєктах після 2014-го
12:25
Ексклюзив
на фото: Майк Джонсон
Майка Джонсона можуть усунути від влади, якщо він не поставить на голосування допомогу Україні, - Центр оборонних стратегій
12:15
кібератака
Хакери з КНДР зламали особисту пошту помічника президента Південної Кореї
12:08
путін
Путін підписав закон про конфіскацію майна у засуджених за нібито фейки про армію РФ
11:50
штучний інтелект
Microsoft, OpenAI, Google і Meta маркуватимуть створений ШІ контент під час виборів у країнах світу
11:35
ракета
"РФ намагається показати свої можливості": британська розвідка про гіперзвукову ракету "Циркон", якою атакували Київ 7 лютого
11:34
вимкнення електроенергії
В Україні зросло споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 14 лютого
11:28
фейк
Голова Сумської МВА спростував фейк про наступ росіян на півночі
11:28
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1302
На Авдіївському напрямку росіяни мають перевагу в живій силі у 10 разів, - майор запасу НГУ Гетьман
11:22
На фото: У Харкові понівечили книгарню видавництва Vivat
У Харкові невідомі облили фарбою книгарню видавництва Vivat
11:20
Розпочав роботу Фонд розвитку потенціалу України: цільовий бюджет сягне $65 млн
11:17
Народження Венери картина Боттічеллі
В Італії екоактивісти приклеїли фото наслідків змін клімату на картину Боттічеллі
11:13
Володимир Путін
Росія намагається перекласти відповідальність за війну в Україні на США, - ЦПД
11:02
Евіка Сіліня
"Не піддамося на залякування": прем'єрка Латвії відреагувала на оголошення у розшук РФ низки іноземних політиків
10:51
Сергій Пашинський
Зісельс, Лапін, Гай закликають підписати звернення на підтримку Пашинського
10:48
Пам'ятна монета "Кохання"
НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до Дня закоханих
10:47
На фото: Ірина Білик
Білик відповіла Кіркорову, який заспівав її пісню перед окупантами в Горлівці
10:47
Огляд
заставочна
Карта бойових дій за період 8-14 лютого: ситуація на фронті погіршується, в Авдіївки останній шанс на порятунок
10:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:35
Ексклюзив
навчання з протидії ДРГ
Війна не закінчиться найближчими роками, - майор ЗСУ
10:16
зрадник
Передавав росіянам локації систем ППО та коригував ракетні удари: харків'янину оголосили підозру
10:09
OPINION
Олексій Панич
До Польщі потрапляє значно більше російського зерна, ніж з України
10:08
Київ, атака РФ 07.02.24
У Києві через атаку 7 лютого кількість загиблих зросла до 5
10:06
Сергій Пашинський
Відбувається спецоперація РФ зі зриву постачання боєприпасів, - Пашинський щодо оголошеної підозри
10:00
День святого Валентина
День святого Валентина 2024: як виникло свято та як в цей день прийнято вітати
09:59
сільське господарство, фермерство, урожай
На лінії фронту в Україні необробленими залишаються 1,4 млн га сільгоспземель, - дослідження
09:52
застосунок Дія
Дія стане застосунком із відкритим кодом: що це означає
09:42
Україна Японія
Японія планує послабити обмеження на поїздки в Україну для деяких компаній
09:36
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець пояснив, скільки ВДК ще залишилось у росіян у Чорному морі після знищення корабля "Цезар Куніков"
09:21
Сергій Пашинський
Я звертався до НАБУ та СБУ щодо того, що проти мене прямо фабрикують справу, - Пашинський
09:19
повінь у Туреччині
У Туреччині сталася масштабна повінь: загинула людина, в школах скасували навчання
09:18
Нафтобаза РФ
Партизани надали координати нафтобази РФ в окупованому Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV