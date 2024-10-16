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OPINION

"Іди й копай". Чому історія Положая із Дніпра — найбільша антиреклама мобілізації?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
16 жовтня, 2024 середа
16:00
Погляд

Постійне поливання брудом армії з боку Марʼяни Безуглої та гучна заява Арахамії, що на фронт "Слуги народу" підуть лише після того, як мобілізується опозиція — дали свої плоди

Зміст

Чимала кількість українців більше боїться "облав ТЦК", аніж катування в окупації. А успішні бидло-бізнесмени дозволяють собі посилати людей у формі копати окопи.

Подібна реальність була неможливою у 2022 році, але в нинішні часи — цілком звичне явище. Якщо так піде далі, й влада не зробить висновки — суспільство очікуватимуть міжусобні бійки, куди частіші, ніж сварки в міжміських маршрутках за право ветерана проїхатись за пільговим квитком.

Яскравий дзвіночок бикотеки — поведінка гендиректора компанії з виробництва вікон та балконів Steko Сергія Положая. Цей пан взяв приклад з нинішніх політичних еліт — Колі Тищенка та Артема Дмитрука, які мали бійки з ветеранами. І сам вважає себе великим цабе, якому всі винні.

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13 жовтня успішного бізнесмена зупинили для перевірки документів на дорозі Дніпра. Але "успішний" чоловік вальнув потужний спіч у стилі кіношного Голобородька про те, що він начальник, а поліціянти мають йти копати окопи.

Чому була саме така агресивна реакція, — достеменно невідомо, але в кількох телеграмах напередодні було оприлюднено, як дуже схожий на Положаїв Bentlеy порушує правила дорожнього руху в місті. Тож його зустріч із поліцією, а далі й тісніше знайомство з ТЦК було цілком логічним.

І трошки побув у ТЦК. Звідки повернувся і написав пост "настоящего мужика", де назвав себе горою. І закликав до насилля над військовими, які служать в ТЦК.

Щоб не говорити розлого, я просто пропоную прочитати військову Ярину Чорногуз, яка добре оцінила спічі подібних метросексуалів. Бо ж чесно — не за слухачами концертів Океану Ельзи треба їздити армійським бусам, а за такими "господарями життя".

Щойно успішний бізнесмен вийшов з ТЦК — включились речники його компанії відбілювати шефа. Steko випустила заяву про свого шефа на сторінці в Instagram.

Там є традиційні штампи про "вирвано з контексту". І тиск на жалість ("ми виготовляємо тисячі вікон для українських домівок та інфраструктури, які стали необхідними через варварські обстріли зі сторони агресора"). Це ніщо інше як маніпуляція в стилі "я доначу і плачу податки, тому мені все можна".

Далі було речення, що "всі ми можемо зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри та переконання".

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Утім, на оригінальному відео власник елітного авто показує, що "за деньги да и тебе все можно".

Цитата "Ты солдат, п**й копай" — була сказана не на емоціях, а цілком упевненим голосом. "Еще раз повторяю, я генеральный директор".

Припускаю, що шановний так само спілкується і з підлеглими.

І третє. "У меня здоровья как два тебя, а ты мне будеш рассказывать, как себя вести и разговаривать", — каже пан із Дніпра. 

Здається, він пройшов рольові моделі університетів Колі Тищенка, який влітку поводив себе як свиня у тому ж таки Дніпрі. Це правдива ознака, що поведінка актуальних політичних еліт далі масштабується на "стєкольщиків".

Подібна поведінка — тривожний дзвіночок про те, що повномасштабна війна, яка скалічила та вбила чверть мільйона українців, не стала наукою для подібних персонажів. І хто знає, на чиєму боці й кому би вставляв нові вікна Положай, якби російські окупанти дійшли до Дніпра.

Суспільство має канселити таку поведінку успішних, багатих та недоторканих. Бо нема нічого більш демотивуючого, ніж те, коли чоловік при грошах каже, що в нього здоровʼя, як у десятьох, але на війну в піхоту піде тракторист п'ятдесяти років.

Безкарність подібних ситуацій — вікно Овертона. Адже завтра подібну поведінку скопіює будь-хто, а це ніщо інше, як шлях до хаосу та прірви.

"В Україні воюють лише бідні" тривалий час було російським наративом. Але завдяки окремим бізнесменам із Дніпра — російські спецслужби можуть зекономити на креативі. Ми самі вміємо топити самих себе.

Станом на зараз Дніпровський обласний ТЦК каже, що закон один для всіх, і наразі зʼясовує правову оцінку дій громадянина Положая, і що з ним робити далі. 

Можна лише поспівчувати успішним бізнесменам та мерам, які чесно взяли до рук зброю — а таких немало, і уже три роки безперервно воюють без перспектив здорової демобілізації.

Виявляється, можна було "увімкнути" бика і розказувати, що ти гора, за якою стоять люди.

Можна чітко констатувати, що наразі саме цей випадок — найкраща антиреклама мобілізації. А ще знак кожному ватнику, який тимчасово заліг на дно — що, мовляв, вилазьте і будьте собою. Закон, — він для обраних.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
бізнес
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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