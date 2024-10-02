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OPINION

Інфантилізація дорослих

Дмитро Золотухін
2 жовтня, 2024 середа
10:04
Погляд

Безпекова політика Демократичної партії США за останні 10 років повністю провалилася

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На жаль, після початку наземної операції ЦАХАЛ в Лівані та загоряння більшої пожежі на Близькому Сході, яка вже тривалий час очікувалася, можна остаточно констатувати, що безпекова політика Демократичної партії США за останні 10 років повністю провалилася.

Звісно, безпекова політика України нічим кращою не є, але ми, поки що, залишаємося живими та функціональними проти великого ворога. А за прогнозами та логікою Вашингтону — нас би не мало бути. Тож ми зараз саме про Вашингтон.

У березні 2021 року директорка офісу національної розвідки США Авріл Хейнс оприлюднила звіт "Глобальні Тренди 2040", в якому було описано п'ять ключових сценаріїв.

Зараз світ розвивається за одним з песимістичних варіантів. А, американський народ існує у набагато більш небезпечному довкіллі, аніж 10 років тому. Це і є спадщина Джо Байдена, Джейка Саллівана та Білла Бернса — повністю провалені підходи до безпекової політики.

У своєму виступі з Річардом Муром на FT Weekend Білл Бернс висловлював великі сподівання на встановлення миру на Близькому Сході.

Річард ще "удружив" товаришу, публічно підкресливши, що Вільям особисто інвестував величезні сили у те, щоб домогтися такого результату.

А Бібі очікувано злив усі ці зусилля в унітаз, почавши наземну операцію проти Хезболли.

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Нагадаємо, що Сирія та Ліван входили у число країн, які стали колискою Баасистської партії, яка стала генератором нестабільності на Близькому Сході завдяки фінансуванню з боку Радянського Союзу в останній чверті 20-го сторіччя.

Спадщина Генрі Кіссінджера, побудована на трансакційних відносинах з реальністю, яка вилилася у політику Саллівана-Бернса, підвела американський народ. Як і усіх партнерів США.

А партнерство з Ізраїлем є набагато більшим і значущим, аніж з Україною. Там за пусті слова "будемо підтримувати вас скільки треба" можна і в рило отримати...

Цікаво, що тепер будуть співати в американських кампусах замість "Фром зе ріва ту зе сі Палестина маст бі фрі"?

Камала Харріс у будь-якому випадку сконцентрується на близькосхідному кейсі. Український кейс відійде на другий план.

Перемагати Росію США не збираються і ніколи не збиралися, бо вони внутрішньо психологічно не готові нікого перемагати.

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Як можна було вс*ати таку величну націю з такими лідерськими якостями за кілька десятиріч і "зійти на пси" - складно уявити. Але нехай за те у них голова болить.

Для нас головне — одне.

Третя світова почалася. І ми в цій історії — точно не головний герой. І наш "план перемоги" нікого, окрім нас, не цікавить. Бо, ніхто окрім нас самих не хоче, щоб ми перемогли.

Взагалі немає такої розмови, щоб хтось переміг, а хтось отримав поразку. Всі хочуть, щоб "це" закінчилося.

І саме оце бажання, щоб все закінчилося, свідчить про тотальну інфантилізацію американської та західноєвропейської думки.

Від того, що ви заплющили очі — бабайка нікуди не подінеться.

Єдиним джерелом спасіння на території України залишається український народ.

Немає ніякого НАТО.

Немає ніякого ЄС.

Немає ніякого Рамштайну.

Тільки ми самі.

І якщо ми будемо дивитися на речі так само інфантильно, як Джейк Салліван і його друзі — ми помремо. Якщо станемо дорослими замість них — є шанс вижити.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
Близький Схід
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Перемога України
Війна в Ізраїлі
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