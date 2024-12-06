Історія з COVID-19: комунізм убиває
Це дуже по-комуністичному. Спочатку створити глобальну проблему, а потім бадьоро рапортувати про успішну боротьбу з нею
Розслідування, проведене в США, підтвердило, що вірус був створений в лабораторії м. Ухань, КНР. Вірус такого типу не міг з'явитись у природний спосіб.
Чи витік вірусу на базар стався через злочинну недбалість, чи це був свідомий злочинний експеримент, комісія не встановила.
Але в будь-якому разі, комуністична влада має нести за це відповідальність. Призначити винним випадкового клерка, і розстріляти, буде замало.
Адже це була державна програма досліджень, яка цілком могла мати на меті розробку біологічної зброї. "Вибачте, так вийшло" тут теж не відбудеться.
Також підтверджено, що цілий ряд безпекових заходів проти пандемії був надлишковим та не обґрунтованим науково. Це не скасовує факту, що COVID-19 вбив значну кількість людей, а кого не вбив, часто давав ускладнення.
Комунізм небезпечний для вашого здоров'я. Навіть якщо це комунізм в іншій країні...
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
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