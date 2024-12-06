Розслідування, проведене в США, підтвердило, що вірус був створений в лабораторії м. Ухань, КНР. Вірус такого типу не міг з'явитись у природний спосіб.

Чи витік вірусу на базар стався через злочинну недбалість, чи це був свідомий злочинний експеримент, комісія не встановила.

Але в будь-якому разі, комуністична влада має нести за це відповідальність. Призначити винним випадкового клерка, і розстріляти, буде замало.