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OPINION

Хід Макрона

Віктор Андрусів
4 березня, 2024 понедiлок
16:00
Погляд Віктор Андрусів

Макрон зробив дуже цікавий і несподіваний хід. Раптом він заявив про можливість виряджання військ в Україну. Це здавалось божевіллям, і виття, яке піднялося в ЄС — черговий доказ цьому

Але несподівано Макрон не включив задню, і ніхто не заявив, що його не так зрозуміли, і що мова йшла про інструкторів. То ж що відбувається?

Важлива ремарка. Макрон не грає у вибори. У нього йде другий строк, і йому не треба переживати за рейтинги. А от за що йому треба переживати — це про те, як він піде. Попри те, що він в цілому досить нормальний президент, у нього немає якихось масштабних історичних проривів. Тому можливість вирішити війну в Україні могла б стати такою амбіцією.

У мене є припущення, що Макрон вирішив потестувати яйця Путіна. Останній постійно погрожує застосувати ядерну зброю і зробити "кінець світу", у випадку перекидання військ країн НАТО в Україну.

Однак, уявімо, що це сталось. Французький спецназ бере участь у бойових діях, штурманув якусь позицію взяв полонених. Чи піде Путін на ядерний конфлікт? Я думаю, що навряд чи. Аналогічно, як погрожував і не зробив цього, коли нам надавалась різноманітна зброя.

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Я думаю, що стратегія Макрона — загнати Путіна у глухий кут, вихід із якого тільки переговори з сильної позиції. Макрон зрозумів, що Путін, який не може справитись із ЗСУ, не може претендувати на перемогу над військами країн НАТО. І поява таких військ в Україні переламає кампанію не на його користь. Бравада про ядерну зброю теж під питанням. Якщо Путін задумає використати ядерку, то взагалі виникає питання, а для чого була ця війна два роки з втратами, і що він виграє за фактом. Переговори зі збереженням лиця для Путіна — реальний вихід за умов, появи військ іншої держави.

Насправді я думаю, що з цього нічого не буде.Ініціатива Макрона буде запльована союзниками та французькими політиками. Але кожен раз, коли в якогось європейського лідера виростають яйця, хай і не надовго, ситуація різко змінюється на нашу користь.

Шкода, що не надовго.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Франція
ядерна зброя
Війна з Росією
Емманюель Макрон
НАТО
допомога Україні
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