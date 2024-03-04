Хід Макрона
Макрон зробив дуже цікавий і несподіваний хід. Раптом він заявив про можливість виряджання військ в Україну. Це здавалось божевіллям, і виття, яке піднялося в ЄС — черговий доказ цьому
Але несподівано Макрон не включив задню, і ніхто не заявив, що його не так зрозуміли, і що мова йшла про інструкторів. То ж що відбувається?
Важлива ремарка. Макрон не грає у вибори. У нього йде другий строк, і йому не треба переживати за рейтинги. А от за що йому треба переживати — це про те, як він піде. Попри те, що він в цілому досить нормальний президент, у нього немає якихось масштабних історичних проривів. Тому можливість вирішити війну в Україні могла б стати такою амбіцією.
У мене є припущення, що Макрон вирішив потестувати яйця Путіна. Останній постійно погрожує застосувати ядерну зброю і зробити "кінець світу", у випадку перекидання військ країн НАТО в Україну.
Однак, уявімо, що це сталось. Французький спецназ бере участь у бойових діях, штурманув якусь позицію взяв полонених. Чи піде Путін на ядерний конфлікт? Я думаю, що навряд чи. Аналогічно, як погрожував і не зробив цього, коли нам надавалась різноманітна зброя.
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Я думаю, що стратегія Макрона — загнати Путіна у глухий кут, вихід із якого тільки переговори з сильної позиції. Макрон зрозумів, що Путін, який не може справитись із ЗСУ, не може претендувати на перемогу над військами країн НАТО. І поява таких військ в Україні переламає кампанію не на його користь. Бравада про ядерну зброю теж під питанням. Якщо Путін задумає використати ядерку, то взагалі виникає питання, а для чого була ця війна два роки з втратами, і що він виграє за фактом. Переговори зі збереженням лиця для Путіна — реальний вихід за умов, появи військ іншої держави.
Насправді я думаю, що з цього нічого не буде.Ініціатива Макрона буде запльована союзниками та французькими політиками. Але кожен раз, коли в якогось європейського лідера виростають яйця, хай і не надовго, ситуація різко змінюється на нашу користь.
Шкода, що не надовго.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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