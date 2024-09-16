План Трампа, оголошений Джей Ді Венсом скасовує український суверенітет. Бо заборона Україні вступати в НАТО чи інші союзи є прямим обмеженням суверенітету незалежної держави, яка за визначенням має право вступати в будь-які союзи.

Зупинка війни на лінії зіткнення означає те саме, що ми вже проходили з Кримом і Донбасом – втрату цих земель і мільйони біженців з наших окупованих територій.

Повернення територій після зупинки на лінії зіткнення нереальне. Бо якщо сьогодні нам дають зброю і гроші, бо ми жертви агресії, то після перемир'я, в разі нашої спроби повернути свою землю військовим шляхом, світова спільнота буде вважати агресорами... нас. Не питайте, чому повернення свого буде вважатися агресією і не шукайте в цьому логіки, але так буде і санкції тоді накладуть вже на нас.

Читайте також: У питаннях війни з Росією команда Трампа демонструє політичне божевілля

План Трампа із заморозки війни створить для Путіна новий плацдарм для нападу. Бо якщо на початку вторгнення московити почали напад з Криму, тепер почнуть з Запорізької області й за один день зможуть дійти до Дніпра, як тоді дійшли до Маріуполя.

План Трампа чудовий для Московії, чудовий для глобального Півдня, хороший для Європи та США і всіх інших, бо він дає всім те, чого вони хочуть – коштом України й нашого народу.

Тому Трамп іде нах*й із своїм планом, Джей Ді Венсом і всіма дурачками, які досі не роздуплилися, що таке Трамп.

Розплющіть очі та побачте, що від Республіканської партії США залишилася тільки назва. Це вже давно не партія Рейгана і Маккейна, а збіговисько ретроградів з поглядами печерних людей, яке, в жадобі влади, готове покласти всю партію під одного рейтингового ідіота, аби тільки виграти вибори.

Колись Америка буде великою знову. Але не з Трампом.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.