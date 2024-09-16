Колись Америка буде великою знову. Але не з Трампом
Я не знаю, що ще має зробити чи сказати Трамп і його команда, щоб розкрити очі зачарованим українчикам-трампістам, що Трамп – це не про Україну, США, світ, відповідальність, а виключно про себе, любленого
План Трампа, оголошений Джей Ді Венсом скасовує український суверенітет. Бо заборона Україні вступати в НАТО чи інші союзи є прямим обмеженням суверенітету незалежної держави, яка за визначенням має право вступати в будь-які союзи.
Зупинка війни на лінії зіткнення означає те саме, що ми вже проходили з Кримом і Донбасом – втрату цих земель і мільйони біженців з наших окупованих територій.
Повернення територій після зупинки на лінії зіткнення нереальне. Бо якщо сьогодні нам дають зброю і гроші, бо ми жертви агресії, то після перемир'я, в разі нашої спроби повернути свою землю військовим шляхом, світова спільнота буде вважати агресорами... нас. Не питайте, чому повернення свого буде вважатися агресією і не шукайте в цьому логіки, але так буде і санкції тоді накладуть вже на нас.
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План Трампа із заморозки війни створить для Путіна новий плацдарм для нападу. Бо якщо на початку вторгнення московити почали напад з Криму, тепер почнуть з Запорізької області й за один день зможуть дійти до Дніпра, як тоді дійшли до Маріуполя.
План Трампа чудовий для Московії, чудовий для глобального Півдня, хороший для Європи та США і всіх інших, бо він дає всім те, чого вони хочуть – коштом України й нашого народу.
Тому Трамп іде нах*й із своїм планом, Джей Ді Венсом і всіма дурачками, які досі не роздуплилися, що таке Трамп.
Розплющіть очі та побачте, що від Республіканської партії США залишилася тільки назва. Це вже давно не партія Рейгана і Маккейна, а збіговисько ретроградів з поглядами печерних людей, яке, в жадобі влади, готове покласти всю партію під одного рейтингового ідіота, аби тільки виграти вибори.
Колись Америка буде великою знову. Але не з Трампом.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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