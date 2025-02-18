Ми не є центром цього обговорення — ми вагомий елемент обговорення.

1. У Франції не приймали ніяких рішень, бо їх просто не існує. Європа розуміє, що Трамп їм пропонує угоду:

відрив від КНР;

перенесення частини технологій у США;

різке збільшення видатків на безпеку (Україна проходить по цій статті);

Трамп залишить Росію, як опудало, але потім залишить частину своїх військ в Європі й не розвалить НАТО. Простіше кажучи: невихід з НАТО — це його пряник.

Що з цим робити - ЄС не має чіткої відповіді. Я вважаю, що у відносно короткій перспективі вони у більшості пунктів погодяться на умови Трампа.

Читайте також: Нелюбовний трикутник: переговори стартували Але про що ми повинні пам'ятати: українське питання може бути виставлене на торги. Зараз європейцям вигідно мати нас у периметрі своєї безпеки. Так, я думаю, буде й надалі, але ми, повторюся, елемент їхньої торгівлі з США, а не єдине, хоч і важливе питання.

2. Переговори Росія - США в Ер-Ріяді — це натяк росіянам: ви можете бути включені у певні світові ігри, починаючи від розв'язання питання Ірану (в широкому сенсі — від власне Ірану до хуситів) до більш глобальних питань в Африці. Водночас вже зараз зрозуміло, що Трампу потрібна:

слабка Росія, яка продовжує лякати Європу;

Росія, яка втратить повністю енергетичний ринок ЄС і, схоже, може втратити велику долю нафтового ринку Індії та, можливо, навіть Китаю.

Росія, яка зменшить свої апетити у КНДР;

пряником, повторюся, стане символічне включення у певні світові процеси й статус "Європа нас боїться".

Читайте також: Москва усіляко тягнутиме час з перемовинами 3. Стартові переговорні умови України є не найкращими, бо в пакеті безпекових та територіальних питань, як рівне, стоїть виборче питання (хто братиме участь у виборах і за якими правилами йтимуть вибори). Плюс, на старті ми маємо не найкращі стосунки з командою Трампа. Я неодноразово говорив про те, що наші переговори мають будуватися навколо червоних ліній:

ми не можемо погодитися на нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи;

ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ;

ми не можемо погодитися на скорочення нашого ОПК;

ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння;

ми не визнаємо анексовані території російськими.