Макрон, переговори та все інше
Екстрений саміт у Франції, де так багато говорили про Україну, насправді був не про нас, а про те, як ЄС (найвпливовіші країни ЄС) будуть співіснувати з США
Ми не є центром цього обговорення — ми вагомий елемент обговорення.
1. У Франції не приймали ніяких рішень, бо їх просто не існує. Європа розуміє, що Трамп їм пропонує угоду:
- відрив від КНР;
- перенесення частини технологій у США;
- різке збільшення видатків на безпеку (Україна проходить по цій статті);
- Трамп залишить Росію, як опудало, але потім залишить частину своїх військ в Європі й не розвалить НАТО. Простіше кажучи: невихід з НАТО — це його пряник.
Що з цим робити - ЄС не має чіткої відповіді. Я вважаю, що у відносно короткій перспективі вони у більшості пунктів погодяться на умови Трампа.
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Але про що ми повинні пам'ятати: українське питання може бути виставлене на торги. Зараз європейцям вигідно мати нас у периметрі своєї безпеки. Так, я думаю, буде й надалі, але ми, повторюся, елемент їхньої торгівлі з США, а не єдине, хоч і важливе питання.
2. Переговори Росія - США в Ер-Ріяді — це натяк росіянам: ви можете бути включені у певні світові ігри, починаючи від розв'язання питання Ірану (в широкому сенсі — від власне Ірану до хуситів) до більш глобальних питань в Африці. Водночас вже зараз зрозуміло, що Трампу потрібна:
- слабка Росія, яка продовжує лякати Європу;
- Росія, яка втратить повністю енергетичний ринок ЄС і, схоже, може втратити велику долю нафтового ринку Індії та, можливо, навіть Китаю.
- Росія, яка зменшить свої апетити у КНДР;
- пряником, повторюся, стане символічне включення у певні світові процеси й статус "Європа нас боїться".
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3. Стартові переговорні умови України є не найкращими, бо в пакеті безпекових та територіальних питань, як рівне, стоїть виборче питання (хто братиме участь у виборах і за якими правилами йтимуть вибори). Плюс, на старті ми маємо не найкращі стосунки з командою Трампа. Я неодноразово говорив про те, що наші переговори мають будуватися навколо червоних ліній:
- ми не можемо погодитися на нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи;
- ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ;
- ми не можемо погодитися на скорочення нашого ОПК;
- ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння;
- ми не визнаємо анексовані території російськими.
Все інше, і особливо миротворці — це антураж. А щодо заяв Лаврова і Небензі про те, що ми маємо вийти з Херсона і Запоріжжя — не рефлексуйте. Цього не буде. Що точно буде, так це виходячи з нашої слабкої переговорної позиції зараз, росіяни спробують зривати перший раунд переговорів нашими руками. Це головна загроза нинішніх переговорів.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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