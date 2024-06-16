Наприклад, міністр юстиції Денис Малюська пообіцяв ухилянтам важке життя. Думаю, це буде правильно, бо військовозобов'язані, які ухиляються від призову, мають відповідати за свої дії.

Взагалі відповідальність – це про всіх. І про міністрів, які ухиляються від адекватного виконання покладених на них зобов'язань. Навіть якщо цей міністр – ветеран перебування в уряді, як Денис Малюська.

Проте життя Дениса Малюськи чомусь важчим не стає, хоча "зальотів" в екстравагантного міністра юстиції не бракує. Свого часу він доклався до спроби знищити декларування. Смішною виявилася ініціатива про платні камери у слідчих ізоляторах, яка принесла до бюджету держави кілька мільйонів. І навіть фактична участь у рейдерському захопленні мережі заправок Motto проти нього не зіграла.

До речі, пам'ятаєте, як Денис Малюська жалівся через маленьку зарплату? Так ось, ці проблеми в минулому – у 2023 році він задекларував зарплату понад 4 мільйони гривень.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.