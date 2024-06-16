Малюська погрожує ухилянтам, сам ухиляючись від адекватного виконання обов'язків
Цікаво спостерігати, як у чиновників зносить дах від почуття власної значущості
Наприклад, міністр юстиції Денис Малюська пообіцяв ухилянтам важке життя. Думаю, це буде правильно, бо військовозобов'язані, які ухиляються від призову, мають відповідати за свої дії.
Взагалі відповідальність – це про всіх. І про міністрів, які ухиляються від адекватного виконання покладених на них зобов'язань. Навіть якщо цей міністр – ветеран перебування в уряді, як Денис Малюська.
Проте життя Дениса Малюськи чомусь важчим не стає, хоча "зальотів" в екстравагантного міністра юстиції не бракує. Свого часу він доклався до спроби знищити декларування. Смішною виявилася ініціатива про платні камери у слідчих ізоляторах, яка принесла до бюджету держави кілька мільйонів. І навіть фактична участь у рейдерському захопленні мережі заправок Motto проти нього не зіграла.
До речі, пам'ятаєте, як Денис Малюська жалівся через маленьку зарплату? Так ось, ці проблеми в минулому – у 2023 році він задекларував зарплату понад 4 мільйони гривень.
Про автора. Євген Магда, політолог
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