Якось одночасно потрапило на очі — виявляється Ангела Меркель книгу написала. Там вона переконує усіх, що робила все правильно… мовляв, Путіну слід було кланятися і коритися, інакше він би напав раніше… Україну не слід було терміново посилювати та брати до НАТО, бо ж Путін все одно напав би й раніше. Хто його зна, чого більше в тій спробі адвокації ницості: банальної трусості глибоко вкоріненої НДРівської дівчинки чи глибокої травми від російського зґвалтування Німеччини в 1945-му. А може які скелети в шафі фрау Ангели, а ключі від тої шафи в шухлядці Штазі?

А інший текст — колонка Ріхарда Герцінґера в "Тижні", "Невивчені уроки Берлінського муру": "Політичний клас у всіх партіях вперто зберігає переконання, що вони завжди робили все правильно" і "Страх, що надто жорстка позиція щодо Росії може "дестабілізувати" її або остаточно зіпсувати відносини з цією великою державою, все ще глибоко вкорінений у менталітеті німецького політикуму". Читайте також: Немає золота в Сірих Горах Ні, напевно просто страх не так ганебно, боятися можуть усі. А от коли страх накладається на бажання обміняти цінності та сусідів на власний спокій і гроші від упиря… це гидко, це деградація, це і є занепад Європи.

Ріхард Герцінґер зауважує: якщо Угорщина воліє забути радянський танковий примус до покори, а Словаччина – операцію "Дунай", якщо східні німці упадають за червоно-коричневим політичним кремлівським варивом… значить Старий Світ не вивчив домашнє завдання XX століття. Значить, і справді не йдеться, що в Європі перемогла візія свободи. Значить, свободи та цінності – це як кохання, ними треба займатися, лише тоді отримуєш ефект.

І якось усі ці невеселі дволикі нещирі мізансцени віддають déjà vu 38-го. Читайте також: Карфаген політичної інфантильності має бути зруйнований

"Зустрілися друзі та вороги, не запитали жертви, перш ніж почали її четвертувати, нібито в інтересах миру в цьому виродженому, засапаному світі. Вороги не питали. Це ще можна розуміти. Але і друзі не гребували найогиднішими засобами. … Нам не дозволили нічого, навіть боронитися", - уривок із книги "Коли спалахне війна. 1938. Аналіз кризи". Пйотр М. Маєвський