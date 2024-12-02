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OPINION

Меркель, Путін і не вивчені Європою уроки історії

Віталій Гайдукевич
2 грудня, 2024 понедiлок
20:02
Погляд

Коли страх накладається на бажання обміняти цінності та сусідів на власний спокій і гроші від упиря… це гидко, це деградація, це і є занепад Європи

Зміст

Якось одночасно потрапило на очі — виявляється Ангела Меркель книгу написала. Там вона переконує усіх, що робила все правильно… мовляв, Путіну слід було кланятися і коритися, інакше він би напав раніше… Україну не слід було терміново посилювати та брати до НАТО, бо ж Путін все одно напав би й раніше. 

Хто його зна, чого більше в тій спробі адвокації ницості: банальної трусості глибоко вкоріненої НДРівської дівчинки чи глибокої травми від російського зґвалтування Німеччини в 1945-му. А може які скелети в шафі фрау Ангели, а ключі від тої шафи в шухлядці Штазі?

А інший текст —  колонка Ріхарда Герцінґера в "Тижні", "Невивчені уроки Берлінського муру": "Політичний клас у всіх партіях вперто зберігає переконання, що вони завжди робили все правильно" і "Страх, що надто жорстка позиція щодо Росії може "дестабілізувати" її або остаточно зіпсувати відносини з цією великою державою, все ще глибоко вкорінений у менталітеті німецького політикуму". 

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Ні, напевно просто страх не так ганебно, боятися можуть усі. А от коли страх накладається на бажання обміняти цінності та сусідів на власний спокій і гроші від упиря… це гидко, це деградація, це і є занепад Європи. 

Ріхард Герцінґер зауважує: якщо Угорщина воліє забути радянський танковий примус до покори, а Словаччина – операцію "Дунай", якщо східні німці упадають за червоно-коричневим політичним кремлівським варивом… значить Старий Світ не вивчив домашнє завдання XX століття. Значить, і справді не йдеться, що в Європі перемогла візія свободи. Значить, свободи та цінності – це як кохання, ними треба займатися, лише тоді отримуєш ефект. 

І якось усі ці невеселі дволикі нещирі мізансцени віддають déjà vu 38-го. 

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"Зустрілися друзі та вороги, не запитали жертви, перш ніж почали її четвертувати, нібито в інтересах миру в цьому виродженому, засапаному світі. Вороги не питали. Це ще можна розуміти. Але і друзі не гребували найогиднішими засобами. … Нам не дозволили нічого, навіть боронитися", - уривок із книги "Коли спалахне війна. 1938. Аналіз кризи". Пйотр М. Маєвський

Вироджений, засапаний світ, де ніхто не гребує найогиднішими засобами, а декларовані ідеали девальвували до ролі гумового виробу №2. 

Втім є і хороша новина – комусь випаде доля поставити все на лад, комусь, хто краще пізнав ціну свобод, прав, цінностей і ідеалів.

Джерело

Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
політика
Радянський Союз
Володимир Путін
Ангела Меркель
Європа
Німеччина
нацизм
Війна з Росією
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