OPINION

Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
29 жовтня, 2025 середа
14:03
Погляд

Головний перемовник Росії із США Кіріл Дмітрієв здобув фіаско і тавро токсичності

Зміст

Людина із найближчого оточення мала замилити очі Дональду Трампу під час останнього візиту та відвернути нову порцію санкцій. Натомість нині Посол України в США Ольга Стефанішина порушила питання: а чи не пора застосувати санкції й проти самого Кіріла? 

Коли російська делегація вперше поїхала на переговори до Ер-Ріяда, очільник Російського фонду прямих інвестицій та друг молодшої дочки Путіна Катєріни Тіхонової справді знаходив ключі до Дональда Трампа. Саме він улещував американські нафтові компанії тим, що їм варто відновити роботу в Росії. А ще щедро обіцяв Вашингтону доступ до російських мінералів та спільні проєкти на мільярди доларів в Арктиці.

Тут варто визнати, що навесні 2025 року американський президент справді був упевнений, що Путін легко погодиться на переговори і російсько-українська війна завершиться буквально за добу. Бо, по-перше, який ідіот відмовиться від американських технологій, без яких навряд чи можна щось пробурити серед льодовиків Арктики. По-друге, Трамп справді був тривалий час захоплений міфом про російського лідера, який ніколи не програє і робить все, що йому заманеться. Утім після лекції про Рюрика і єдиний народ і пропозиції "завершіть війну і скасуємо санкції", навіть у нього урвався терпець. 

Власне, тому Трамп дозрів до перших значущих санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойла". І тут компліменти та обіцянки спільних проєктів від Дмітрієва та шквал компліментів в бік Трампа уже не спрацювали. 

Тому логічно, що міністр фінансів США Скотт Бессент уловив, що стояло за цими лестощами, і що голка знаходиться саме в доходах від нафти та газу. 

"Якщо проаналізувати всі заяви російських офіційних осіб, то можна помітити, що вони використовують вислів “ми імунізували економіку проти санкцій”. Але вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти знизилися на 20% порівняно з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до ще більшого зниження на 20 або 30%", — відповів один із найближчих соратників американського президента. 

Тож єдиним моментом, яким запам’ятався Дмітрієв цього разу, стали цукерки з цитатами російського диктатора, які він пропонував спробувати американським елітам.

Те, що зірка російської переговорної групи на довгі роки здобула собі токсичне реноме і меми з підозрілими кондитерськими виробами   — це великий плюс саме для нас. Бо Дмітрієв не лише має дипломи Гарварда та досвід роботи в McKinsey та Goldman Sachs, він донедавна був власником українського паспорта через факт народження в Києві та досвід роботи на структури Віктора Пінчука. 

У 2008-2009 роках, коли рівень зросійщення українських медіа був просто загрозливий, Дмітрієва пробували розкрутити у ролі містка для двох  народів – його навіть затягнули на головне політичне шоу "ШустерЛайв", де він став резидентом на цілий сезон та розповідав про "економічний голодомор", якщо Україна відмовиться від зв'язків з Росією.

Саме тому його було вигідно продати не лише американцям як неймовірного інвестиційного банкіра з вільною англійською. А й можна було також видати колишнього киянина Кіріла за правильного "українця", який точно об’єднає всіх в один народ і домовиться про умови миру, які прагне Росія. 

Тим паче до весни 2022 року Дмітрієв мав багаторічний бізнес з дружиною голови енергетичного комітету Верховної Ради та представника "Слуги народу" Андрія Геруса. Цей відомий політик фактично до початку повномасштабного вторгнення лобіював купівлю електроенергії із Білорусі та Росії. Тож це теж був маяк для наших перемовників — ми знаємо про ваші інтереси та справи поза очі. 

Падіння Дмітрієва у США несе користь не лише для переговорів про завершення війни. Оточення Путіна також розглядало його, як можливого лідера на випадок, коли нинішній диктатор таки помре. І Заходу знову треба буде продати байку про те, що Росія змінилась і можна знову терміново торгувати з нею . 

Якби Дмітрієву вдалось і цього разу продати через Стівена Віткоффа відтермінування санкцій, його акції серед "кремлівських веж" суттєво б зросли. А так, на наше щастя, він матиме реноме людини, яка за відсутності здорових аргументів вдалась до тактики погроз і обіцянок влупити дубиною по "башке".

Такий вдалий поворот — та карта, яка пливе нам у руки. Утім треба памʼятати про моменти, які підривають довіру до нас, і про які точно доведеться пояснювати Рубіо чи Венсу нашій американській дипломатці Стефанішиній. Це і тиск на НАБУ та САП за розслідування корупції близьких соратників і кумів Банкової. Це і свіжі підозри колишньому керівнику Укренерго Володимиру Кудрицькому, який має високий авторитет серед міжнародних донорів. І врешті — серйозне питання, що робити з невластивими повноваженнями керівника Офісу президента Андрія Єрмака, про якого консервативні газети дають все нові статті з некомпліментарними епітетами. 

Дональд Трамп тим часом каже, що війну в Україні буде неодмінно врегульовано. І що його теплі стосунки із Путіним не спрацювали. Тож наше персональне завдання — знайти точки дотику із Венсом, і з Рубіо і будь-яким республіканським чортом, який буде в переговорній групі спонукати Росію піти на згортання війни. 

Більшість виборців обох американських партій виступають за те, аби надалі допомагати Україні та припинити реверанси перед Путіним. Тож наша маленька місія на майбутнє — ніде не потрапити у скандал, припинити американофобію і точно вивчити кейс Кіріла Дмітрієва. Як поїхати на переговори на коні, але зробити так, аби тебе врешті прирівняли до Скабєєвої та Соловйова. Простих пропагандистів на службі Кремля за грубі гроші.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, головна редакторка espreso.tv

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

