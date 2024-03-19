Німецький канцлер піддався на тролінг Макрона
Шольц пообіцяв не бути такою скнарою, а Макрон — не дратувати його
Тривалий французький тролінг на адресу бундес-канцлера Німеччини приніс свій результат: у присутності польського премʼєра Туска, Олаф Шольц ментально перейшов ще одну свою червону лінію: премʼєр, який до останнього намагався заблокувати навіть власну тінь, якщо вона падала на Схід, раптом зробив декілька резонансних заяв:
На доходи від заморожених в ЄС російських активів закуповуватиметься зброя для України. Це декілька мільярдів євро на рік.
З одного боку, це круто, що Берлін спромігся бодай на такий крок.
З іншого, — шкода, що відкинуто альтернативні моделі: розглядалася і повна конфіскація капіталів мордора, чого боялися всі столиці ЄС… також була ідея перетворити заморожені активи в заставу, під яку кредитувати закупівлю зброї для ЗСУ. Гасити позики планувалося з майбутніх репарацій РФ.
У межах "Рамштайну" буде створена коаліція із забезпечення ЗСУ далекобійною артилерією.
Очевидно, мова про балістику дальнього радіуса дії для HIMARS. Хоча, не виключено, що йтиметься і про крилаті ракети Taurus.
Цей оптимізм базується на публікації Spiegel: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок таємно працює над планом постачання Taurus, не перетинаючи "червоних ліній" Шольца.
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Один з варіантів: німці передають Taurus британцям, які переадресовують їх українцям, зберігаючи контроль над розміщенням і цілями.
Макрон був вимушений відповісти дипломатичною любʼязністю на поступливість Шольца. Він заявив, що Франція, Німеччина та Польща "домовились не провокувати ескалацію в Україні": тема введення західних військ в Україну не порушувалась. Крім того, Макрон завченим тоном повторив улюблений меседж Шольца: "Путін не може виграти"… Хоча правильно було б сказати, що бункерний мусить програти.
Ну і Шольц не був би Шольцом, якби не озвучив традиційний дисклеймер: "Країни, що підтримують Україну, не перебувають у стані війни з РФ".
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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