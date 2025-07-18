У першу чергу, треба зауважити, що суттєвих змін, а значить і суттєвого впливу на економіку, ніхто не очікує.

Колись перед призначенням нового уряду, коли всі думали, то буде Яресько чи Гройсман, фігура прем'єр-міністра багато що визначала. Окреслювала шлях, яким країна піде. Зараз такої дилеми немає. Всі шляхи, всі дорожні карти, малюють в інших будівлях. Що лише частково пояснюється війною.

Таким чином, головна вада нового уряду, головний недолік, повторює ситуацію з урядом попереднім. А саме — низький рівень субʼєктності. Чи може раптом нас тут очікувати сюрприз і раптово виявиться, що новий уряд, нова премʼєрка, більш самостійні у прийнятті рішень? Тоді це буде приємний сюрприз. Приємна несподіванка. На яку можна сподіватись, але навряд чи хтось наважиться поставити на це гроші.

Що ще? Можна сказати, що персональних змін на гірше не сталось. Жодної. Були побоювання, що може вилетіти міністр освіти, де повернуться цінності Шкарлета-Табачніка, але цього не сталось. Читайте також: Зміна уряду: "чудовий рух атомів у природі"

Сама прем'єр-міністерка має добру репутацію серед бізнесу. І вона зібрала дуже непогану команду у себе в міністерстві. Що яскраво проявилось під час перемовин з американцями про угоду щодо корисних копалин. Те, що прислав Трамп, і що в результаті було підписано, відрізняються, як небо і земля. І це заслуга команди перемовників.

Власне, ми бачимо, що вони якраз і отримали промоцію, ставши міністрами. Соболєв і Качка.

Олексій Соболєв — певно найсильніший міністр економіки, принаймні в питанні розуміння як працює економіка, за всю історію України. Хто ходив на його лекції хоч раз не дасть збрехати. Плюс, у нього дуже позитивна кредитна історія, а саме успіх Prozzoro sale і малої приватизації, де він був лідером проєкту. І де проявились його цінності. Якщо від когось і можна очікувати проривів у тій самій дерегуляції (не плутати зі зниженням податків), то це від нього.

Тарас Качка очолив євроінтеграцію. Враховуючи, що левова частина нашого процесу євроінтеграції, це будуть перемовини в питанні аграрки з європейцями, дуже логічне призначення. В цих питаннях певно ніхто не розбирається краще за, здається, вічного відповідального за питання зовнішньої торгівлі.

З плюсів, як не парадоксально, призначення Шмигаля міністром оборони. Хоч воно і дивно виглядає, коли поточний премʼєр іде на пониження в наступному уряді. Але це до болючого питання субʼєктності. Основною проблемою міністерства оборони за Умєрова був управлінський хаос. А в чому Шмигаль і сильний — так це в кропіткий системній бюрократичній роботі. Читайте також: Про формування уряду

З мінусів — це чергові обʼєднання/розʼєднання міністерств, що завжди породжує технічні проблеми. І вже, здається, мало б довести свою безтолковість. Але ні. Тут, скоріш, знову маємо імітацію і з часом повернемось назад, відродивши й аграрне, і екологічне міністерство.

Зате з допомогою цього інструменту вдалось загубити по дорозі міністерство єдності. Причин губити яке у нас безліч. Десь 120 мільйонів причин, згідно з рішенням суду. 120 млн плюс одна — а саме повну непотрібність такого міністерства. Краще б вже створили міністерство міграції. Але ж це непопулярно…

Ви скажете, а як же дивне призначення Галущенка міністром юстиції? Так, дивне. Але враховуючи що він вже був міністром, то фактично нового негативу в уряді не зʼявилось. І зараз просто треба поспостерігати, чи зміниться якось ситуація в Енергоатомі, наприклад. Може там, нарешті, зʼявиться наглядова рада. Тим більше, що до попереднього міністра юстиції у суспільства були дуже схожі запитання, як до міністра енергетики. Так що тут все гармонійно

До речі, те що свої посади втратили Чернишов і Галущенко свідчить, що такий сякий зворотний зв'язок ще зберігається. Не на рівні Швеції, звісно. Що, такий-сякий зворотний зв'язок все ж існує, дуже важливо на тлі дуже лячних подій навколо БЕБ і політичних переслідувань Шабуніна, де ДБР відкриває незвідані далі в процесі досягання дна і копання далі.

Міністр фінансів лишився на місці. І тут з полегшенням видихнули всі, хто відповідає за залучення коштів у наших західних партнерів. А на додачу і ті, хто відповідає за витрачання цих коштів.