Новий Папа: не конспірологія, а геополітика
З обранням нового Папи-американця не полишає відчуття, що і тут вирішальний голос був за геополітикою
З обранням нового Папи-американця не полишає відчуття, що і тут вирішальний голос був за геополітикою. Недарма віцепрезидент Венс приїздив два тижні тому до Ватикану. Ну, не за благословенням же того, хто відійшов у інші світи?
Венс, до речі, критикував покійного Папу. А у своїх виступах під час президентської кампанії Трампа він говорив про реформістську церкву нового покоління XXI століття, яка буде повернута до ультраконсервативних поглядів.
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Тому історія з "захопленням" Ватикану Білим домом не виглядає як фантастична конспірологія. А все більша схожа на правду. Зрештою, недарма Трамп вихвалявся за кілька днів до Конклаву фото, яке було сформовано за допомогою штучного інтелекту.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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