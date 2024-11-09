У 2010 році Україна стала перед вибором двох неідеальних кандидатів — Юлії Тимошенко і Віктора Януковича.

Читайте також: Чому Путін програв вибори у США

Ці питання не мають ані відповіді, ані прикладного сенсу. Вони можуть бути цінними тільки як інтелектуальна вправа. Ми знаємо, що українці погодились з вибором більшості, але зрештою не прийняли той вектор політики, на якому зупинився Янукович. Через майже 11 років можна сказати, що українська державність та ідентичність вистояла, щодо інших цілей війни поки невідомо. Чи мали б ми такі стратегічні результати після Тимошенко — можна тільки спекулювати.