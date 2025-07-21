Погляди на Україну таких, як Латиніна, нічим не відрізняються від поглядів Путіна
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти цілої групи антиукраїнських пропагандистів, серед яких на першому місці, поза сумнівом, публіцистка Юлія Латиніна
Вона останнім часом не соромиться брати участь в очевидних антиукраїнських кампаніях. Тут, звичайно, може бути досить важливе питання: а чи потрібні нам санкції проти пропагандистів, які активно працюють у соціальних мережах й інформаційному просторі як такому?
І я впевнений, що так. Погляд таких, як Юлія Латиніна, на Україну, на нашу державність, на українську культуру, на наше майбутнє практично нічим не відрізняється від поглядів Путіна.
Ба більше, я вважаю, що так зване співчуття Україні у зв’язку з російською агресією було частиною майстерно розробленої кампанії, яка мала на меті спочатку створити атмосферу довіри до заяв пропагандистки, а потім використовувати її з метою, яка зрозуміла російському політичному керівництву і спецслужбам цієї країни.
І, звичайно, як громадянка Російської Федерації, Юлія Латиніна може одночасно бути іноагентом у цій країні й активно співпрацювати зі структурами, погляди яких відповідають її власному світобаченню. А наша задача — захищатися від пропаганди.
Якщо ми відмовлялися від ефірного мовлення огидних російських телевізійних каналів з їхніми соловйовими, симоньянами та іншим непотребом, якщо ми фактично знищили у власній країні вплив російських соціальних мереж, мерзенних "Одноклассників" та брехливих "ВКонтакте", чому ми тоді не можемо бачити, що світ змінився, і таким чином не дозволяти в українському інформаційному просторі працювати пропагандистам, які працюють в міжнародних соціальних мережах. Використовують для того, щоб дестабілізувати українське суспільство, YouTube чи Telegram. Адже це саме те, чого прагне Путін.
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І не будемо забувати, що, якщо вдасться добитися припинення вогню на російсько-українському фронті, якщо запанує хоча б частковий мир, якщо Україна буде готуватися до виборів, ситуація із дестабілізацією українського суспільства буде ще серйознішим завданням, на яке витрачатимуться мільярди російських рублів.
І в цій кампанії братимуть участь і ті, хто відверто працює на злочинну російську владу, і ті, хто удають, що є представниками опозиції до цієї влади. Все, як любить ФСБ.
Разом із цим у мене завжди були питання до санкцій проти громадян України, які також є учасниками антиукраїнських кампаній і працюють в інтересах російських спецслужб та інших структур, зацікавлених у дестабілізації України та зникненні української держави з політичної мапи світу. Ці люди також є у санкційному списку Володимира Зеленського.
І в мене завжди є досить просте питання: чому проти громадян України не розпочинаються реальні кримінальні справи або справи, пов'язані з адміністративними правопорушеннями, коли мова йде про їхню діяльність, спрямовану на знищення власної держави? Спрямовану на наклепи й фальсифікацію реальності, адже українська держава може захищати себе від власних громадян, які працюють на чужу країну, на чужі спецслужби.
Юлія Латиніна є громадянкою Російської Федерації. Як ми розуміємо, нічого злочинного у праці російської громадянки на російські структури немає. Це ми захищаємося від російської держави, яка розпочала агресію проти України. І це вже питання совісті самої Юлії Латиніної й інших латиніних. Чи готові вони співпрацювати з відповідними російськими структурами, чи ні? Сподіваюся, що колись, коли в Росії зміняться влада й відкриються архіви, ми про все дізнаємося.
Але якщо громадянин України працює на Москву, працює на знищення власної держави, працює Арестовичем чи Балашовим, то це не питання його вільного вибору - це питання звичайнісінької зради. І не якоїсь там ефемерної, а буквальної, продуманої зради власної держави та власного народу заради амбіцій чи заради грошей. Я навіть не хочу в цьому розбиратися, тому що в цьому має розбиратися слідство. Займатися саме тим, щоб захищати громадян України від їхніх власних співвітчизників, які стають інформаційними або звичайнісінькими колаборантами. І ми прекрасно розуміємо, що маємо справу з провокаторами зі стажем. Той самий Балашов, який зараз займається антиукраїнськими кампаніями в соціальних мережах, у період Майдану 2013-2014 років робив усе можливе заради ескалації ситуації. Як ви пам'ятаєте, узимку 2013 року після побиття студентів займав Майдан, щоб спровокувати киян на насилля проти влади й таким чином прискорити придушення будь-якого потенційного протестного руху. Чому треба дивуватися, що людина, яка виступала звичайнісіньким провокатором тоді на вулицях української столиці, зараз виступає провокатором у соціальних мережах.
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До речі, Балашове, я не сумніваюся, що ти будеш дивитися цей ролик. Я просто хочу тобі повідомити щодо інформації, з якою ти виступаєш у соціальних мережах і яка стосується особисто мене. Мій шановний батько, про складні стосунки з яким ти розповідаєш своїм довірливим глядачам і слухачам, очолив магазин тканин, про який ти так яскраво розповідаєш тим самим глядачам і керівництво в якому призвело до конфлікту з моєю матір'ю, за роки після того, як моя мати померла.
І вона нічого не могла знати про таку кар'єру і про таку діяльність мого батька. Питання навіть не в тому, що ти намагаєшся лізти в брудну білизну чужих сімей, - такі, як ти, тільки цим все своє жалюгідне життя і займаються, Балашове. Питання в тому, що ти не просто відверто брешеш, а навіть не можеш перевірити факти, які тобі пропонують твої куратори з відповідних структур. Будь більш обережним і більш реалістичним у всій цій балаканині, яку ти верзеш у соціальних мережах і яку, я сподіваюсь, українці зрештою не пробачать.
Це, до речі, стосується й історичних розвідок Юлії Латиніної, яка свою неосвіченість і нездатність зрозуміти історію далі курсу радянської середньої школи також прекрасно демонструє у кожній своїй програмі й у кожному монолозі. Хоча, чесно сказати, ця неосвіченість у діалогах з Арестовичем у неї виходить набагато краще та очевидніше.
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка
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