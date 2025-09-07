Посилюватись зсередини в умовах тяглих зовнішніх загроз, тяглого прагнення РФ знищити Українську державність — це не питання бажаного розвитку подій для нас. Це питання виживання .

Також очевидно, що спосіб прийняття рішень, культура політичної дискусії/ухвалення рішень (якщо хочете) і комунікація з суспільством є невід'ємним складником внутрішніх трансформацій. Бо ми демократична і конкурентна країна.

У цьому сенсі ситуація з рішеннями по НАБУ та САП стала показовою не лише з погляду питання самої антикорупційної структури. А, перш за все, з погляду взаємодії та комунікації, яка, якщо вона ефективна: а). убезпечує від перекосів; б).дозволяє перейти до змістовного обговорення (а в питанні антикорупційної складової, хоч і виправлена процедура, ми до такого обговорення так і не дійшли).

