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OPINION

Путін може спробувати взяти НАТО "на слабо"

Володимир Горбач
3 березня, 2024 неділя
14:06
Погляд Володимир Горбач

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час звернення до Федеральних Зборів РФ знову озвучив погрозу про застосування Росією ядерної зброї

Цього разу приводом для таких дій, за словами Путіна, може стати намір країн НАТО відправити військових в Україну.

Що робитиме Захід? Найбільш оптимально було б давати відповідь Росії робити маленькими кроками, у тому числі йдучи до того, про що вголос розмірковує президент Макрон, тобто до посилення України аж до розміщення окремих військовослужбовців на її території. Але робити це маленькими кроками, без великого ривка, на які, звичайно, ніхто не реагуватиме ядерною дубинкою.

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Однак якщо солдати НАТО прибудуть на територію України, то Росія буде здатна завдати по них ракетного неядерного удару. Але не по території ЄС. Принаймні поки що. Втім, Путін може готувати (і це вже обговорюється) нову стадію війни, а саме відкриття нового фронту на території країни-члена НАТО. Але це вже буде інша історія, яка не буде стосуватися України. Поки що це прогнози, які далекі від втілення.

Якщо росіяни знайдуть причину для війни, тобто створять casus belli, то, звичайно, тоді вони стрілятимуть ракетами по території НАТО.

І в цьому вже ніхто не сумнівається. Але в Європі є засоби ППО, ПРО – одні будуть обстрілювати, інші – відбиватися. Все, як в Україні. Але Путіна поки що стримує, по-перше, невирішене питання з Україною, тому що усі сили, засоби та ресурси відтягнуті на фронт в Україні. Бо для відкриття другого фронту Путіну потрібні або додаткові резерви та згортання війни високої інтенсивності в Україні.

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По-друге, Путін, навіть не маючи достатніх резервів, може вичікувати вдалого політичного моменту, коли найслабший удар у чутливе місце в НАТО в критичний момент може принести йому перемогу. Причому перемогою вважатиметься не скільки факт окупації країн-членів НАТО, а демонстрація відсутності адекватної відповіді Альянсу на російську агресію.

Якщо Путін використає момент, наприклад, під час президентських виборів у США чи інших, або ж розпалить внутрішній конфлікт між внутрішніми силами у Польщі, то він може піти на авантюру. Такі моменти можуть скластися, і навіть не маючи належних резервів сил і засобів він може піти на авантюру, щоб скористатися моментом, який більше може не повторитися. І тоді Путін може застосувати сили, які матиме на той момент. До того ж тут теж може бути нова погроза ядерною зброєю – спочатку інтервенція, а потім погрози застосування ядерної зброї, аби не отримувати відповіді та паралізувати свого противника. Тобто Путін може спробувати взяти НАТО "на слабо".

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
Емманюель Макрон
НАТО
ракетний удар
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