Путін зробив усе можливе, щоб виникла українська політична нація
Володимир Путін і його кліка — головні інвестори в українську єдність і головне ж джерело імпульсу нацбілдингу
Насправді дуже часто саме дія зовнішніх сил дозволяла нації кристалізуватися, усвідомити свою ідентичність, об'єднати часто дуже різних людей і спільноти єдиним досвідом, зробити відмінності другорядними через фундаментальний об'єднавчий фактор.
Володимир Путін насправді — один з головних "героїв" творення української політичної нації. Його цілком можливо будуть згадувати приблизно як Георга III, який зробив все можливе і неможливе формування американської нації шляхом низки тупих, дуже тупих і зовсім кончених рішень.
Звісно, я не проводжу прямої аналогії. Бо український народ, на відміну американського, існував і до війни за незалежність. Та й відмінність Путіна від Георга III суттєва є. Путін — фашист, шовініст і набагато більший довбограй.
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Він настільки боявся того, що українська політична нація стане реальністю, що сам зробив усе можливе, щоб вона виникла. І він найбільше зробив для того, щоб українці сепарувалися від спільного з Росією досвіду.
Геній. Геній, сука.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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