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OPINION

Ракета над Польщею: Російські провокації вже стали системними

Олександр Антонюк
25 березня, 2024 понедiлок
16:00
Погляд Олександр Антонюк

Чому роль польської ППО вчергове звелась до функції спостереження?

Справжня причина полягає в тому, що Польща є країною - членом НАТО.

Якби ця ракета була збита польськими протиповітряними оборонними службами, які є частиною Альянсу, то дії РФ можна було б трактувати, як напад на Польщу.

Отже, НАТО довелося б вжити заходів згідно з четвертою, а можливо, й п’ятою статтею. Це означало б початок політичного процесу. Очевидно, поки що НАТО зробить все можливе, щоб уникнути прямої конфронтації з РФ.

Ми обговорюємо заяви польських чиновників, розуміючи, що це їхнє політичне інтерпретування, аби виглядати красиво.

Проте ялова реакція НАТО після першого прецеденту, коли на територію Польщі впала ракета, яку визнали українською ракетою ППО, дала зрозуміти, що в Польщу буде залітати. А оскільки це вже четвертий випадок, можемо вважати ці провокації системним явищем.

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Кремль буде таким чином і далі провокувати, спостерігати, вивчати та аналізувати, і робити провокації, допоки не дійде до тієї межі, за якою вже російські терористи не зможуть їх здійснювати. Логіка та системність дій російських терористів є в цьому плані прогнозованою.

Ця ракета залетіла не випадково, її російські терористи програмували, і вона летіла по заданому маршруту, і, відповідно, далі вона здійснила оцей маневр і повернулася на територію України, зокрема у Львівську область. Тобто наші польські сусіди, визнають, що бачили як через їхню територію залітає ракета, і маючи можливість допомогти нам збити її, вони просто спостерігали. Це наразі цинічна колективна позиція НАТО.

Так, НАТО буде робити все до останнього, щоб не війти в ескалацію. І тільки людські жертви в країнах НАТО, можливо, за другим, а то й за третім разом, змусять НАТО залучити вже п'яту статтю.

Хоча я припускаю, що якщо/коли от десь влетить в якесь там село, склади, можливо вибухне, тоді буде підстава для застосування четвертої статті. Так, можливо, будуть висунуті якісь чергові застереження, або навіть ультиматуми, можливо, санкції, посилять контингент і так далі, тому подібне.

Але до прямого зіткнення НАТО та РФ мусить відбутися декілька циклів, відповідно, де будуть інфраструктурні руйнування та людські жертви. І тільки вже після декількох системних описаних епізодів, можливо, ми побачимо зовсім інші дії.

Звісно, не бажаю цього ні полякам, ні жодній цивілізованій країні переживати те, що ми переживаємо, але, на превеликий жаль, світ сформований саме так, а зволікання зі своєчасними рішеннями та адекватними до сучасних загроз діями, лише збільшує ціну ліквідації цих самих загроз, яких не уникнути.

Джерело

Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Польща
ППО
НАТО
ракетний удар
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