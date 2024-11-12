Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Республіканці у США прийшли надовго
OPINION

Республіканці у США прийшли надовго

Борислав Береза
12 листопада, 2024 вiвторок
10:05
Погляд

В мене є дві новини. Одна добра, а друга... Ну, кому як. Але вона показує, що не все так добре, як бажано нам, але не все так погано, як кортить нашим ворогам

Зміст

1. У нас є люди, які можуть впливати на Трампа і ці люди не мають жодного відношення до Зеленського, Єрмака та ОП, але симпатизують Україні. Ну, мабуть, якби вони мали до них відношення, то на Трампа точно вплинути не змогли. Їх рівень вище, ніж у шоуменів.

2. Республіканці, схоже, прийшли надовго. Тож треба з ними вибудовувати нові стосунки. Так от, переважна більшість з них прагматичні й шоу від Зеленського та його гучні пафосні заяви їм не цікаві. Це говорить про те, що відносини треба буде будувати майже з нуля та з урахуванням взаємних інтересів. 

Читайте також: Трамп — не фанат Путіна. Трамп фанат виключно Трампа

Але і добра новина є. Серед республіканців достатньо симпатиків нашої країни і вони не змішують своє ставлення до Зеленського зі ставленням до України. Україні будуть допомагати. 

Рівень допомоги буде вимірюватися рівнем відносин. Треба працювати.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
США
допомога США Україні
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
Автор Катерина Єсікова
11 листопада, 2024 понедiлок
Атака РФ по Україні в ніч на 11 листопада: пролунали вибухи в Дніпрі, Запоріжжі й Миколаєві. Загинули люди, серед поранених - діти
Sypaq Corvo PPDS
Автор Роман Яворський
10 листопада, 2024 неділя
Схожий на коробку з-під піци: що таке "картонний дрон" Sypaq Corvo PPDS і як ці дешеві апарати атакують окупантів і їхні винищувачі
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
10:28
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді, – ЗМІ
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:21
єврейська громада україни
"Доки не буде досягнуто цілей війни": очільник міноборони Ізраїлю Кац відкинув можливість мирного врегулювання конфлікту з "Хезболлою"
10:20
Ексклюзив
Аналіз Курської операції дасть можливість проводити аналогічні операції на території РФ, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
10:11
СБУ затримала жителя Куп'янська, який передавав РФ розвіддані про Сили оборони
09:59
Херсонська область
На Херсонщині за добу через ворожі обстріли загинули 2 людини
09:41
Експорт вугілля з окупованих територій
Окупанти продовжують експортувати вугілля з ТОТ Луганщини попри санкції, - правозахисники
09:39
президент Фінляндії Александр Стубб
Налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії про наміри Трампа щодо війни в Україні
09:34
Сирський зустрівся зі Стерненком: обговорили питання життєдіяльності Сил оборони та консолідацію довкола армії
09:33
Резиденція письмеників Контекст: війна
Слова й рими комбатантів: завершився перший день зустрічі військових письменників і поетів на Via Carpatia 2024
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
Темп війни з кожним днем зростає, - начальник артрозвідки бригади "Рубіж" Назаренко
09:19
Трамп і Крісті Ноем
Трамп обрав губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаду міністерки внутрішньої безпеки США, - CNN
09:15
діти, війна з Росією
Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей, майже 1700 постраждали
09:05
Румунія, прапор Румунії
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії, - ЗМІ
08:44
Оновлено
шахед
РФ атакували Україну БПЛА та ракетами: на Запоріжжі були заблоковані люди
08:39
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent
08:36
Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака
08:31
водопостачання
На ТОТ Луганщини у 26 містах та селах оголосили про відключення води майже на тиждень
08:20
Ексклюзив
війназ Росією
Окупанти почали відбирати земельні ділянки в людей, - Бердянська райрада
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: окупанти активно наступають на Курахівському і Покровському напрямках
08:03
OPINION
Дайте війську дрони!
07:58
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ 11 листопада вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі: серед загиблих троє дітей, є поранені
07:57
ФАБ-500ШН
Біля будинку на окупованій Луганщині впала російська авіабомба: евакуйовано понад 50 людей, - росЗМІ
07:52
Інфографіка
втрати рф
Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Нідерланди
Нідерланди відновлять прикордонний контроль через нелегальних мігрантів і контрабанду
07:39
Оновлено
новини Львівщини
РФ вдарила ракетами по двох районах Харкова: постраждало троє людей
07:38
літак
Авіакомпанії призупинили польоти на Гаїті через обстріл літака
07:25
Радянська техніка у Старому парку Тернополя
У Німеччині позичили з музеїв радянські танки для тренування українських військових
07:17
Володимир Путін та Дональд Трамп
Росіяни планують повернути територію Курщини до інавгурації Трампа, - ЗМІ
06:55
Київ, ялинка
У Києві 6 грудня встановлять головну ялинку країни: якою вона буде
06:32
Швеція
"Потенційна загроза нацбезпеці": у Швеції збудували російську церкву поблизу стратегічних об'єктів, - Politico
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
06:18
Дональд Трамп
CNN: Трамп призначить радником з питань нацбезпеки Майка Волтца
06:14
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу
05:54
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ
05:10
Марк Рубіо
Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT
03:30
Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив
03:04
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передає Україні нові супутникові знімки у співпраці з компанією ICEYE
02:24
Молдова
Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ
02:02
біткоїн
Вартість біткоїна перевищила $88 тис. на тлі обрання Трампа президентом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV