1. У нас є люди, які можуть впливати на Трампа і ці люди не мають жодного відношення до Зеленського, Єрмака та ОП, але симпатизують Україні. Ну, мабуть, якби вони мали до них відношення, то на Трампа точно вплинути не змогли. Їх рівень вище, ніж у шоуменів.

2. Республіканці, схоже, прийшли надовго. Тож треба з ними вибудовувати нові стосунки. Так от, переважна більшість з них прагматичні й шоу від Зеленського та його гучні пафосні заяви їм не цікаві. Це говорить про те, що відносини треба буде будувати майже з нуля та з урахуванням взаємних інтересів.

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Але і добра новина є. Серед республіканців достатньо симпатиків нашої країни і вони не змішують своє ставлення до Зеленського зі ставленням до України. Україні будуть допомагати.

Рівень допомоги буде вимірюватися рівнем відносин. Треба працювати.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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