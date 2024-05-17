Отже, не хто-небудь, а депутат провладної партії "Слуга Народу" Олександр Федієнко опублікував наказ Мінекономіки, де від армії просили забронювати працівників Glovo, Favbet, Visa та інших.

І хоча пан Федієнко сам є людиною з яскравими політичними заявами та неоднозначними рішеннями (наприклад, спроба взяти на поруки колишнього очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя), він досить слушно зауважив про бронь і "чорну кістку".

"Інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства, які випускають дрони, РЕБи, не бронюють, бо не проходять по критеріях, а от такі, як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…

На всіх нарадах кажу Мінстратегпрому - змініть критерії!! Підприємства, які роблять РЕБи та дрони, - вони апріорі не можуть мати ту історію, яку ви заклали у критеріях!

Зараз почалися блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку.

Щоправда, в операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування! Немає кому бігати ремонтувати, змінювати акумулятори. А ті, хто залишився, не хочуть їздити, бо броні не має", — пояснює нардеп.

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І це лише частина проблеми. Наприклад, після гучного аудиту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського аудит в тилових частинах таки провели. Але тепер у нас бракує авіатехніків, механіків, логістів та аналітиків — їх забрали в штурмові бригади. А нових взяти частини не можуть, бо або бронь, або брати уже нема звідки.

На початку квітня 2024 року уже був гучний скандал, коли виявилось, що "критично важливими" для інфраструктури виявилися пересувний цирк, єдиний телемарафон та компанія Кирила Тимошенка "Кінокіт". Відсутність притомних пояснень, чому ці особи важливіші за інших, додала свою порцію ненависті до ТЦК, закону щодо мобілізації та загалом до воюючої держави в кризі управління.

Суспільний резонанс довкола Glovo та Favbet теж дав свої плоди — міністерка економіки Юлія Свириденко наказ скасувала і запевнила, що "будемо розбиратися в ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо".

Favbet бронювало працівників ТОВ "Фавбет Тек" за КВЕДами "програмне забезпечення" та "видання компʼютерних ігор". Однак авторці цього матеріалу доводилося стикатись із висококласними айтівцями, які служать у штурмових бригадах та бригадах Нацгвардії. І там ніхто не чув про особливі умови.

Але нове зерно ненависті та недовіри посіяне. Типовий українець буде дивитися вслід курʼєру з жовтим рюкзаком і бачити в ньому потенційного VIP-ухилянта. Хоча цілком зрозуміло, що подібні броні — вони для керівництва і якраз не стосуються дяді Васі, який розвозить піцу та суші.

Численні позитивні блогери Банкової, єдиний телемарафон з обіцянками швидких перемог і так накрутили зневагу до Сил оборони й труднощів держави у часи війни на виживання.

Через "суспільний резонанс" хитрим компаніям скасували бронь, але далеко не факт, що це не повториться вдруге і втретє. Бо є "народжені для війни" й ті, хто може піти й вирішити індульгенцію з правильними людьми.

Пані Свириденко як урядовиця у своєму пості заявила, що Кабмін донині не спромігся навести порядок у питанні бронювання критичних підприємств. "Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу", — пише вона.

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Але пригадаймо, що серйозно про закон про мобілізацію заговорили в листопаді 2023 року. А ухвалили його у квітні. Тобто що заважало, аби за пів року скласти списки тих, без кого економіка реально втратить. І врешті, без кого втратить ВПК, бо нині інженери Sea Baby не завжди захищені від мобілізації.

Ми бачимо, яку роботу над помилками роблять росіяни в момент найбільшої атаки на українську лінію фронту. Як на посаду міністра оборони покликали Андрія Бєлоусова, аби він провів аудит міноборони на тлі вкидів, що Шойгу все спустив на українських коханок. Росіяни роблять висновки над помилками, а у нас на жаль, сподіваються "пропетляти" та "домовитись".

Що виходить у сухому залишку? Нам розказували про єдність заради війни й про те, що треба закрити рота до перемоги.

Однак на практиці є рівні, а є рівніші. І треба було справді постаратись, аби від людини в формі, якою так захоплювались на початку повномасштабного вторгнення, почали відводити очі та боятись як вогню. Аби все більше ідіотів тонуло в Тисі або писало "уже ліпше Росія нас захопить, аби було тихо".

18 травня щонайменше 4 мільйони українських чоловіків підуть уточнювати дані в ТЦК. Значна їх частина тримає економіку і цілком лояльно ставиться до перспективи піти до війська за умови пояснення чітких умов мобілізації, демобілізації та чистих умов перебування на службі. Але подібні накази, які викриває не хто-небудь, а свої ж провладні депутати, — створюють додаткову напругу й атмосферу недовіри. Аби кожен чоловік дивився на іншого чоловіка з недовірою й шукав у ньому циркача, телемарафонщика чи працівника дружнього казино. Це точно не те, що треба на вирішальному етапі війни.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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