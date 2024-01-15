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OPINION

Росії важко виробляти ракети?

Антон Швець
15 січня, 2024 понедiлок
16:09
Погляд Антон Швець

Бачив таке питання – "Чому росіяни купують ракети у Північної Кореї, якщо в них є власні і їх випуск зростає?"

Відповідаю.

Загалом масштабування виробництва саме ракет є одним з найскладніших завдань для РФ. Виробництво ракет зараз на максимумі та кратно збільшити виробництво росіяни так просто та швидко не можуть. А запит на кількість ракет є, бо ми бачимо що РФ намагається перенавантажити наше ППО.

Загалом масштабування російського ВПК, попри численні вливання грошей, йде у РФ рандомно. Це пов’язано з корумпованістю Росії.

Так дійсно ми бачимо, на жаль, вдалі кейси масштабування виробництва чи створення нового з нуля – як то Алабуга і мопеди, Орлани, Ланцети, виробництво фпв-дронів, УМПК для ФАБ. Хоча, по суті, локалізація виробництва виробів інших країн, іноді з ліцензією, як у мопедів, іноді без, як в Орланів. Але не треба забувати, що окрім цього є Армата, яких повинно було бути вже 1200 штук на озброєнні. А їх нема. І Армата — це ж платформа, повинні були будуватися і бронемашини на тій базі, і саушки, і багато чого. І нічого нема в товарних кількостях.

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Як нема результатів з ракетою на ядерних дровах Буревісником, міжконтинентальним Сарматом, гіперзвуковим протикорабельним Цирконом, бойовим лазером Пересветом, Су-57, новими Ка тощо. Є затримки по С-500 Прометей.

Не кажу вже про рації та загалом військовий зв’язок, там еволюція та масштабування виробництва йдуть дуже повільно. Навіть виробництво авіаційних ракет повітря-земля нарощується дуже повільно. Аналогічно з протитанковими ракетами для Ка.

Десь трапляються толкові менеджери і є результат. Десь корумповані злодії та гроші просто зникають, а на виході черговий "анало говнет". Влада Росії кидає гроші у виробників, але результат непередбачуваний.

Влада Росії, на жаль, діє розумно. Якщо в тебе є мільярд доларів на масштабування виробництва ракет, то витрачати їх на побудову нового заводу — це ризик і час.

Влада РФ знає про свою країну. Набагато швидше ті ракети можна купити в ПК чи в Ірану. Ракети будуть завтра. Але і тут є ризик, що ті ракети будуть поганої якості. Бо довіряти результатам корейський чи іранських випробувань Росія може десь так само, як результатам власних випробувань.

Тому Росія закупила тестову партію північнокорейських ракет і тепер намагається їх перевірити. За результатами перевірки вони вже будуть вирішувати, чи масштабувати власне виробництво, чи тупо замовляти в Кіма. Можливо грошей в них вистачить і на те, і на те, в такому випадку ракети Кіма будуть підстрахуванням, на випадок якщо виробництво власних ракет стрімко нарощувати не вийде.

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При цьому корейські заводи вже є і вже готові виробляти велику кількість ракет. І з цими заводами нічого не станеться. Додаткові санкції на режим Кімів виробництво не зупинять. Нападати на Північну Корею також ніхто не буде, бо може в них вже ядерна зброя є на озброєнні. Ну і Кіму завжди потрібна валюта. Або бартер.

Тут є питання, чи бреше російський генштаб сам собі про ефективність ракет. Тобто якщо вони дійсно думають що всі їх ракети потрапляють в ціль, якщо вони так заявили, то і ракети Кіма в них пройдуть тест, як ефективні.

Загалом використання північнокорейських ракет для нас є поганою новиною, бо у ГШ РФ тепер є план Б. Якісь ракети точно будуть.

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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