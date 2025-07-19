Споживання водкі — важлива для московитів (не)культурна практика. А саме регулярно повторювані практики слугують ствердженню ідентичності. Хто не п'є водку — чужий, хто п'є, але не з нами, - той нас не поважає. Якби в них скоротилось виробництво блатняка, говнорока, чи колорадських стрічок, то ефект був би меншим.

Цитата: "Виробництво міцного алкоголю в Росії скоротилося більш ніж на 16% у першому півріччі 2025 року. Горілки було вироблено на 10,9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року: 31,38 млн декалітрів проти 33,40 млн".

Я спостерігав, як і чим накидуються заможні та статусні московити. Це знов таки водка класу преміум, тобто добре очищена, і в красивих, на їхнє око, пляшках. Водка — суп дня. "Єйо мьі пйом, єйо же і кушаєм". Коли я в їхньому товаристві пив сухе вино або коньяк, то тут же 100% палився як чужий. Читайте також: Про Путіна: він — гробар Росії

Чи стануть московити пити менше? Хіба що за статистикою. Я б поцікавився, чи паралельно ростуть продажі аптечного спирту, настоянки бояришніка (глоду) та інших речовин із вмістом алкоголю. Здогадка: скоріше ростуть. Бо кожна спроба боротьби за тверезість на Москві збігалася з початком революційних рухів.