Росіяни і водка: основа скрєп
Як би я інтерпретував новину про зменшення виробництва міцного алкоголю в Московській федерації*
Споживання водкі — важлива для московитів (не)культурна практика. А саме регулярно повторювані практики слугують ствердженню ідентичності.
Хто не п'є водку — чужий, хто п'є, але не з нами, - той нас не поважає. Якби в них скоротилось виробництво блатняка, говнорока, чи колорадських стрічок, то ефект був би меншим.
Цитата: "Виробництво міцного алкоголю в Росії скоротилося більш ніж на 16% у першому півріччі 2025 року. Горілки було вироблено на 10,9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року: 31,38 млн декалітрів проти 33,40 млн".
Я спостерігав, як і чим накидуються заможні та статусні московити. Це знов таки водка класу преміум, тобто добре очищена, і в красивих, на їхнє око, пляшках. Водка — суп дня. "Єйо мьі пйом, єйо же і кушаєм". Коли я в їхньому товаристві пив сухе вино або коньяк, то тут же 100% палився як чужий.
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Чи стануть московити пити менше? Хіба що за статистикою. Я б поцікавився, чи паралельно ростуть продажі аптечного спирту, настоянки бояришніка (глоду) та інших речовин із вмістом алкоголю. Здогадка: скоріше ростуть. Бо кожна спроба боротьби за тверезість на Москві збігалася з початком революційних рухів.
Самогон? Та що вони розуміють на самогоні! Московит, який вміє вигнати нормальну самогонку, — це майже напевне криптоукраїнець, елемент неблагонадійний і потенційно ворожий. Самогонників вони б давно пересаджали і знищили як клас. Але служивим теж хочеться випити щось нормальне, і бажано безплатно, за надання даху... Ось так украінствующіє і встануть з колін...
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
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