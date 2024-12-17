Росіяни у тортурах перевершили б Асада
Послухайте історії від наших військовополонених, цивільних, що опинились в окупації, й навіть наших дітей
А ви думаєте, катування, подібні до злочинів Асада проти опозиціонерів, не здійснили б росіяни у випадку захоплення більшої частини України та Києва зокрема?
Впевнений, що вони довершили б тортури до максимальної жорстокості, й злочини Асада були б квіточками. Вони б не пожаліли журналістів, митців, вчителів, працівників культури тощо.
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Перед вами знайдений в катівнях Сирії сталевий прес, який використовувався для того, щоб розчавлювати ув'язнених до смерті. До речі, на дисплеї компресора цієї машини журналісти BILD виявили напис "Germany".
Знаряддя тортур з в'язниць Асада, Фото: Facebook Олега Постернака
Одним із методів було здавлювання людей до смерті. Іноді вони розчавлювали вже мертвих ув'язнених, щоб звільнити місце. Вони розколювали черепи бензопилами, знімали шкіру з тіл електричними щипцями.
Росіяни творили б те саме. Послухайте історії від наших військовополонених, цивільних, що опинились в окупації, й навіть наших дітей. Там волосся стає дибом, а фільм жахів виявиться невинною фантазією.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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