Важливо, яка ситуація буде в той час на фронті. Якщо така, як зараз, то нічого доброго на цих перемовинах нам не світить. Але не треба забувати, що передувало цьому. І я навіть не про провал підготовки до повномасштабного вторгнення, не проведення мобілізації з евакуацією людей з потенційно прифронтових зон. Ні, я не про це. І не про травневі шашлики, хоча я про них не ніколи не забуду. Це про те, що призвело до сьогоднішніх результатів та тої ситуації, яку ми бачимо. Нагадаю.

Відмова створити уряд національної єдності у лютому-березні 2022, трансформація Єдиного телемарафону у піар-структуру Офісу президента та брехливого формування інформаційного простору під свої особисті інтереси. Стамбул. Лист голови фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамії до лондонського суду на захист гаманця Путіна Романа Абрамовича про те, що той врятував 400 000 життів українців. Створення завищених очікувань у населення, брехня про два-три тижні, каву у Криму, залишків ракет в окупантів на 2-3 атаки. Розкрадання гуманітарки та відсутність покарання за це. Переслідування опозиціонерів, критиків влади, журналістів-розслідувачів та антикорупціонерів з використовуванням спецслужб та різних силових структур. Кримздінг грошей з бюджету під час війни, яйця по 17 гривень, виділення грошей на снаряди без постачання тих снарядів.

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Відмова ОП від допомоги тих, хто мав можливості, досвід та знання, але не був з команди Єрмака та Зеленського. Роздача посад та тендерів своїм близьким та партнерам. Ігнорування необхідності вироблення дронів, БПЛА та РЕБів на рівні держави. Темники та заборона говорити правду в державному Укрінформі, замість чесного висвітлення інформації та реальної боротьби з корупцією і з тотальною некомпетентністю. Ставлення до бізнесу, як до гуся, якого треба общипувати.

Системне втручання некомпетентного Зеленського в керування армією. Звільнення всіх військкомів та зрив мобілізації. Ревнощі Зеленського до росту популярності Головкома. Ігнорування Зеленським попереджень Залужного про перспективи на фронті та необхідності вжити заходів. Ігнорування вимоги Головкома та Генштабу проведення великої мобілізаційної кампанії та тривалого навчання мобілізованих. Істерика Зеленського через професійні статті Залужного на Заході. Заява про 5-6 потужних менеджерів Зеленського на тлі катастрофічної ситуації в системі керування Україною. Запуск з Банкової кампанії під головуванням Мар'яни для дискредитації військових та Залужного. Звільнення Залужного, попри попередження про можливі наслідки з боку західних партнерів, військових, експертів та пояснення Зеленському до чого це призведе. Звільнення начальника Генштабу та переважної більшості командувачів різних родів військ.

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Проблеми на фронті через все вище згадане, тимчасову втрату управління, не проведення мобілізації та ще багато інших причин. Законопроєкт про мобілізацію, який не розв'язав проблему та дистанціонування Зеленського від мобілізації.

Великими мазками я намалював картину причин того, що сьогодні відбувається на фронті та у суспільстві. А наслідками можуть стати умови, коли ми будемо вимушені сісти за стіл. І так буде, якщо не почати виправляти всі ті помилки та не розв'язувати проблеми, яких менше не стає.

Вам цікаво хто сам буде нести відповідальність за те, що так сталося? Ну, в ОП це хочуть повісити на військових. І це можна побачити неозброєним оком. А за фактом вся відповідальність де-юре на Зеленському. А де-факто, на Зеленському і Єрмаку. Про це варто пам'ятати. Бо на Банковій будуть намагатися не лише уникнути відповідальності, а ще й повісити її на когось іншого. І це теж вже зрозуміло. Як і те, що за владу вони будуть чіплятися максимально. Бо добре розуміють, що з ними станеться, коли влада зміниться. І уникнути відповідальності їм не вдасться.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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