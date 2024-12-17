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OPINION

Сирійський та путінський режими як аномалії

Володимир Єшкілєв
17 грудня, 2024 вiвторок
14:03
Погляд

Переворот у Сирії 28.11- 9.12 належить до рідкісного типу подій. Саме вони, події цього штибу, є видимими, маніфестальними наслідками роботи невидимих сил, які блокують "історичні відхилення"

Зміст

З погляду ризомних (не стрижневих) систем, що й досі зберігають "довгу волю", пам'ять і недоторкані ресурси тієї цивілізації, яка сама себе усвідомлює цивілізацією у парадигмі Платона і Канта (у парадигмі Кун Фуцзи також), влада (ширше – лідерство) психопатичних особистостей типу Гітлера або Путіна є відхиленням від річища історії, цивілізаційною аномалією. Такі аномалії вимагають нормалізації.

Інструменти нормалізації різноманітні. Іноді, на ранніх стадіях, достатньо легкої корекції. Іноді аномалія набуває злоякісної форми, дає метастази. Тоді наступає болісна доба хірургії. В сучасному світі цій добі передує "період аргументів".

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Сирійські події являють собою такий "аргумент", переконливу демонстрацію. Головне в цьому аргументі – абсолютна безпорадність Асадів та їхніх союзників. Якщо садівник каже, що плід згнив, то він згнив.

Московська аномалія проявляє впертість. Не дослухається до слів садівників. Не визнає правил. Не слухає попереджень. Дослухається лише до своєї внутрішньої пітьми. Сподівання, що воно згниє зсередини без наслідків для цивілізації, поки не справдилися. Зволікання збільшує ризики. Гниття заразне.

Тому аномалії демонструють крихкість того матеріалу, який воно використовує для свого самоствердження і для своєї реплікації. Влада родини Асадів будувалася з автократії, кастового егоїзму, корупції та мілітаризму. З культу особи лідера, що спирається на підгодовану касту адміністраторів, на військових та на елітні спецслужби. На релігійну підкладку. На нафтодолари. На силові операції. На зброю масового винищення. На демагогію і популізм. На симулякр виборів, де 99% голосує за автократа.

Все це в Сирії бетонувалося аж 53 роки. Розпалося за 12 діб. В аномалії бетонується чверть століття. Розпадеться  за… Можна робити ставки.

Чи справлять аргументи належне враження на аномалію? Питання поки що без відповіді.

Джерело

Про автора. Володимир Єшкілєв, український письменник, філософ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
політика
Сирія
Володимир Путін
Башар Асад
Війна з Росією
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