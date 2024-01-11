Вітаємо в новій реальності, де будь-який громадянин РФ, про якого нам РФ (з якою в нас немає дипломатичних зв'язків) офіційно не підтвердила, що він їхній громадянин, може поновитися на посаді через український адмінсуд.

Висновків напрошується багато, але от основні.

1. Ми абсолютно провалюємо безпекову політику на догоду можливості договорняків в судах. Це дуже і дуже поганий прецедент, якому українська держава не просто дала статися. Це було свідоме рішення СБУ, ВС, а головне — ОП.

Юридичних і політичних механізмів не допустити цього в нас є і було чимало. Згадайте хоча б історію з Тупицьким і Касмініним в КСУ. Реакція ж на Львова на найвищому державному рівні була в кращому випадку ніякою. Побачите і зараз — її не буде. А значить, ОП і інші структури все влаштовує.

Нам терміново потрібно переглянути цю політику.

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2. ВС як найвищий суд втратив залишки легітимності. Мало нам скандалів з Князєвим, іншими суддями Великої Палати, а потім і обрання явного корупціонера Кравченка наступним після Князєва головою.

Тепер одну з провідних ролей в ВС знову грає росіянин. З усіма відповідними наслідками. А Велику Палату судді ВС і далі наповнюють своїми колегами з негативними висновками Громадської ради доброчесності. Щоб ті скасовували рішення нових ВККС і ВРП про звільнення інших недоброчесних суддів (про це ще напишемо).

ВС потрібно кардинально оновлювати, і то терміново. Бо в такому вигляді він зруйнує нам не тільки євроінтеграцію.

3. Те саме щодо адмінсудів. ОАСК ліквідований, але справа його живе. Рішення про поновлення Львова прийняв Київський окружний адмінсуд — його брат-близнюк. Суддя Кушнова, яка фігурує на плівках Вовка.

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Звісно, треба ще прочитати повне рішення суду, оце все. Але яким би воно не було — довіри йому нуль цілих стільки ж десятих.

Тут би й написати, що створити як нормальний ВС, так і нормальний адмінсуд — це вимоги ЄС, США і МВФ, напряму прив'язані до їхньої допомоги та до євроінтеграції.

Але зараз не про інтеграцію мова. А про нацбезпеку і про виживання. І цей раунд ми програли росіянам всуху.

P.S. Нагадаю, судовою політикою в ОП і далі опікуються партнери Портнова Смирнов і Татаров.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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