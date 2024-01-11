Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Суддя з російським паспортом Богдан Львов повернувся на посаду у Верховному суді
OPINION

Суддя з російським паспортом Богдан Львов повернувся на посаду у Верховному суді

Михайло Жернаков
11 січня, 2024 четвер
12:02
Погляд Михайло Жернаков

Росіянина Богдана Львова щойно поновили на посаді судді Верховного Суду

Вітаємо в новій реальності, де будь-який громадянин РФ, про якого нам РФ (з якою в нас немає дипломатичних зв'язків) офіційно не підтвердила, що він їхній громадянин, може поновитися на посаді через український адмінсуд.

Висновків напрошується багато, але от основні.

1. Ми абсолютно провалюємо безпекову політику на догоду можливості договорняків в судах. Це дуже і дуже поганий прецедент, якому українська держава не просто дала статися. Це було свідоме рішення СБУ, ВС, а головне — ОП.

Юридичних і політичних механізмів не допустити цього в нас є і було чимало. Згадайте хоча б історію з Тупицьким і Касмініним в КСУ. Реакція ж на Львова на найвищому державному рівні була в кращому випадку ніякою. Побачите і зараз — її не буде. А значить, ОП і інші структури все влаштовує.

Нам терміново потрібно переглянути цю політику.

Читайте також: Про суддів і закриті декларації

2. ВС як найвищий суд втратив залишки легітимності. Мало нам скандалів з Князєвим, іншими суддями Великої Палати, а потім і обрання явного корупціонера Кравченка наступним після Князєва головою.

Тепер одну з провідних ролей в ВС знову грає росіянин. З усіма відповідними наслідками. А Велику Палату судді ВС і далі наповнюють своїми колегами з негативними висновками Громадської ради доброчесності. Щоб ті скасовували рішення нових ВККС і ВРП про звільнення інших недоброчесних суддів (про це ще напишемо).

ВС потрібно кардинально оновлювати, і то терміново. Бо в такому вигляді він зруйнує нам не тільки євроінтеграцію.

3. Те саме щодо адмінсудів. ОАСК ліквідований, але справа його живе. Рішення про поновлення Львова прийняв Київський окружний адмінсуд — його брат-близнюк. Суддя Кушнова, яка фігурує на плівках Вовка.

Читайте також: Навіщо квапитися з виборами голови Верховного суду?

Звісно, треба ще прочитати повне рішення суду, оце все. Але яким би воно не було — довіри йому нуль цілих стільки ж десятих.

Тут би й написати, що створити як нормальний ВС, так і нормальний адмінсуд — це вимоги ЄС, США і МВФ, напряму прив'язані до їхньої допомоги та до євроінтеграції.

Але зараз не про інтеграцію мова. А про нацбезпеку і про виживання. І цей раунд ми програли росіянам всуху.

P.S. Нагадаю, судовою політикою в ОП і далі опікуються партнери Портнова Смирнов і Татаров.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
політика
Верховний суд
Росія
Читайте також:
Придністров'я
11 січня, 2024 четвер
РФ може почати операцію у Придністров'ї для блокування морського коридору з України, - ISW
 Аліна Михайлова
8 січня, 2024 понедiлок
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
окупанти
11 січня, 2024 четвер
У ГУР назвали чисельність сухопутних військ РФ на території України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.32
    Купівля 38.32
    Продаж 39.03
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 січня
13:04
Оновлено
Шмигаль
НАЗК заявило, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції, прем'єр заперечує
13:03
OPINION
Марія Матіос
Про бабусину пенсію і сучасних ждунів
13:03
Приват24
У застосунку Приват24 з'явилась нова послуга. Деталі
12:56
сигарети, табак
В Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет: подробиці
12:52
окупанти
Росіяни проводять приховану мобілізацію на ТОТ, - Спротив
12:45
На фото: Олена Крючкова
Художниця Крючкова заявила, що Морозюк сплагіатила її картини 2018 року
12:41
Міни
Командувач ВМС розповів про три етапи розмінування Чорного моря: "На це підуть роки"
12:37
Оновлено
Володимир Зеленський і Алар Каріс
Пауз на користь Росії не буде, - Зеленський під час візиту до Естонії
12:35
"Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою": у Києві попрощалися з військовим і поетом Максимом Кривцовим
12:34
Новини компаній
Завод Ferrexpo
Ferrexpo виплатить річну премію робітникам українських активів
12:23
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат прокоментував інформацію про ймовірне постачання в РФ нових іранських дронів і ракет
12:03
Українська електроенергія пішла в Європу
Через негоду є знеструмлення в 4 областях: ситуація в енергосистемі станом на 11 січня
11:54
фортифікаційне обладнання смуг оборони
"Має стримати наступ щонайменше батальйону ворожих сил": Наєв про формування смуги оборони у прикордонні Чернігівщини
11:40
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Харкову 10 січня 2024
Під час ракетного обстрілу Харкова 10 січня постраждали 13 людей, серед них журналісти турецької інформагенції Анадолу
11:34
Ексклюзив
українські полонені
Правозахисниця Денісова пояснила, які виплати та допомогу можуть отримати звільнені військові та цивільні полонені
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Давосі США миритимуть Зеленського і Залужного для розробки плану війни на 2024 рік та чому у Швеції бояться конфлікту з РФ. Акценти світових ЗМІ 11 січня
11:21
Олексій Неїжпапа
Командувач ВМС Неїжпапа розповів, як вдалося запобігти десантуванню росіян у Чорноморській операційній зоні
10:58
Сенат США
"Українці рішучі, але боєприпаси закінчуються": лідер більшості у Сенаті США закликав схвалити допомогу Україні
10:43
зерно, зернова угода
У ВМС стверджують, що український зерновий коридор вийшов на довоєнні потужності
10:41
Щоденно проїжджала 100 км: СБУ викрила жінку, яка збирала інформацію для ворога на Донеччині
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 січня: скільки коштують долар та євро
10:23
Ексклюзив
Микола Маломуж
Провести у РФ масову мобілізацію проблематично, а прихована вже неефективна: генерал Маломуж спрогнозував перебіг війни навесні
10:22
Партизани провели розвідку на аеродромі в Євпаторії, де окупанти ремонтують літаки
10:06
У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C
У Новосибірську понад 200 об'єктів залишилися без опалення у -15°C
10:01
OPINION
Віктор Бобиренко
Безугла йде від Слуг
09:44
санкції проти Росії
Обсяги російського алюмінію на складах Британії зросли після рішення про нові санкції, - Reuters
09:31
Тайвань
США дали Китаю "чіткий сигнал" щодо невтручання у вибори на Тайвані, - Reuters
09:19
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії Йоганніс прагне стати наступним президентом Євроради, - Bloomberg
09:14
КНДР провела випробування ракет
КНДР може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет, - Yonhap
09:08
Ексклюзив
окупанти з рф
Не варто вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався, - підполковник НГУ Крижанівський
08:57
Ракета
РФ зробила ставку на балістику, яку складно збити, цивільні мають зважати на небезпеку, - заступник керівника ЦПД
08:24
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія вивела у Чорне море на чергування 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:17
ID-картка, паспорт
Минулого року за кордоном видали 530 тис. паспортів України
08:10
Фінляндія, кордон
Фінляндія не планує відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією
08:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Жінки в ЗСУ — це підхід XXI століття
07:55
Інфографіка
Російська техніка
Українські війська за добу ліквідували 830 росіян, 12 танків і 15 артсистем, - Генштаб
07:50
Євробачення 2023
Понад 1400 фінських музичних діячів вимагають виключити Ізраїль із Євробачення через війну з ХАМАС
07:41
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль ліквідував одного з командирів "Хезболли" у Лівані
07:23
мзс Росії
Через нібито "недружні дії": російське МЗС викликало посла Молдови
06:51
На фото структура ДНК
Здати зразки ДНК для пошуку зниклих безвісти можна буде у 7 країнах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV