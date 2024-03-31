Називати російських убивць у Бучі "пушкіністами" - це, звісно, гострий полемічний спосіб.

Але з тим же успіхом можна було б назвати англійців, що вели опіумні війни й будували концтабори в Південній Африці, шекспіріанцями. Або німців, причетних до роботи концтаборів Третього Рейху, шеллінгіанцями. Або римських легіонерів, які трощили Єрусалим і нищили його населення, вергіліанцями.

Адже там теж відома на весь світ висока культура "не врятувала" від жахливих злочинів.

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Звісно, не можна впадати у протилежну крайність і заявляти, що вбивці в Бучі "самі по собі", а Пушкін "сам по собі" й між ними взагалі немає жодного зв'язку. Звісно, що є — насамперед через те, що всі вони на свій лад служили імперії, і всіх їх імперія використовувала собі на потребу. Щоправда, у принципово різних функціях: когось ширмою, а когось катом. Але ця картина набагато складніша за тезу "злочини в Бучі — це і є справжнє обличчя всієї російської культури, зі всіма її Пушкіними й Толстоєвськими".

Тому полемічні спрощення, звісно, можуть тішити стражденні душі українських читачів. Одна біда: ці спрощення виключно для внутрішнього ужитку. Перетинати з ними український кордон у сподіванні заразити саме таким баченням "російської культури" наших європейських сусідів — завдання апріорі марне. І дивує тут лише та непідробна щирість, з якою наші співгромадяни, спробувавши таке, повертаються додому, щоби скаржитися на прикре "нерозуміння" з боку західної аудиторії. Можна подумати, результат міг бути інакшим.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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