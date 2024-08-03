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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

То чому Росія зважилася на війну?

Павло Вернівський
3 серпня, 2024 субота
08:03
Погляд Павло Вернівський

Якщо слабка промисловість підштовхнула Росію до нападу на Україну, то чому вони не нападають на слабкіші країни?

Зміст

Скажу власну думку. Відповідь на це питання має дуже глибоке історичне коріння. Як ви знаєте, Росія вважає себе головною та єдиною законною спадкоємицею абсолютно всіх державотворень, які в різні історичні періоди розташовувалися на території Росії — починаючи з Київської Русі та закінчуючи Радянським Союзом. А оскільки деякі з цих держутворень займали більші території, ніж теперішня Росія, то вони автоматично вважають ці території зонами свого впливу.

І після розпаду СРСР Росія, звичайно ж, продовжила вважати Україну зоною свого впливу, постійно намагаючись змусити українську владу стати слухняним васалом. З іншого боку, політика української влади була досить невизначеною. З однієї сторони, вона підтримувала відносно дружні стосунки з РФ, а з іншої, намагалася зблизитись із країнами Заходу. І ось ця невизначеність української політики завжди дуже сильно нервувала російську еліту.

Тут одразу потрібно сказати, що після розпаду СРСР Україна була другою за могутністю пострадянською країною і стала спадкоємицею третини радянських промислових потужностей, мала одну з найсильніших армій у світі.

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Тому, враховуючи ці можливості, Україна була єдиною країною з пострадянського блоку, яка могла не боятися Росії та спілкуватись із ними на одному рівні. Дозволяючи собі те, що не могли дозволити інші країни й що створювало певне напруження у відносинах, для прикладу розподілу Чорноморського флоту.

Коли ж на дипломатичному рівні Росії не вдалося зробити Україну молодшим слухняним братом, то в хід пішли інструменти економічного шантажу. Погрози зупинити постачання енергоресурсів, від яких дуже залежала Україна.

І ось коли всі ці інструменти дипломатії та подальшого економічного шантажу не спрацювали, то саме тоді було прийнято рішення розв'язувати проблему військовим шляхом.

Як писав Клаузевіц, війна - це акт насилля, ціль якого навʼязати свою волю іншій стороні, коли всі інші методи виявились неефективними.

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Просто, на мій погляд, Росія до початку 2010-х не могла навʼязати нам свою волю військовим шляхом через значний військово-промисловий потенціал нашої країни.

І тому спочатку вона хотіла ослабити нашу країну. Через знищення нашої промисловості та ВПК. Хоча немало для підриву обороноздатності зробили наші корисні ідіоти.

А вже потім починати війну.

Всім хейтерам скажу, що я не виправдовую поведінку ворога. А лише маю на увазі, що подібний сценарій розвитку подій можна було б передбачити і працювати над розвитком ВПК та промисловості в цілому. Якщо ти не хочеш бути васалом, то маєш займатись розвитком сильної економіки, яка необхідна для фінансування армії, та розвитком промисловості для виробництва зброї. В нас же, на жаль, всі роки незалежності руйнувалися промисловість і ВПК, але це нікого не хвилювало, бо ставка робилась на те, що нас хтось захистить.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Радянський Союз
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
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