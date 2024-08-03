Скажу власну думку. Відповідь на це питання має дуже глибоке історичне коріння. Як ви знаєте, Росія вважає себе головною та єдиною законною спадкоємицею абсолютно всіх державотворень, які в різні історичні періоди розташовувалися на території Росії — починаючи з Київської Русі та закінчуючи Радянським Союзом. А оскільки деякі з цих держутворень займали більші території, ніж теперішня Росія, то вони автоматично вважають ці території зонами свого впливу.

І після розпаду СРСР Росія, звичайно ж, продовжила вважати Україну зоною свого впливу, постійно намагаючись змусити українську владу стати слухняним васалом. З іншого боку, політика української влади була досить невизначеною. З однієї сторони, вона підтримувала відносно дружні стосунки з РФ, а з іншої, намагалася зблизитись із країнами Заходу. І ось ця невизначеність української політики завжди дуже сильно нервувала російську еліту.

Тут одразу потрібно сказати, що після розпаду СРСР Україна була другою за могутністю пострадянською країною і стала спадкоємицею третини радянських промислових потужностей, мала одну з найсильніших армій у світі.

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Тому, враховуючи ці можливості, Україна була єдиною країною з пострадянського блоку, яка могла не боятися Росії та спілкуватись із ними на одному рівні. Дозволяючи собі те, що не могли дозволити інші країни й що створювало певне напруження у відносинах, для прикладу розподілу Чорноморського флоту.

Коли ж на дипломатичному рівні Росії не вдалося зробити Україну молодшим слухняним братом, то в хід пішли інструменти економічного шантажу. Погрози зупинити постачання енергоресурсів, від яких дуже залежала Україна.

І ось коли всі ці інструменти дипломатії та подальшого економічного шантажу не спрацювали, то саме тоді було прийнято рішення розв'язувати проблему військовим шляхом.

Як писав Клаузевіц, війна - це акт насилля, ціль якого навʼязати свою волю іншій стороні, коли всі інші методи виявились неефективними.

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Просто, на мій погляд, Росія до початку 2010-х не могла навʼязати нам свою волю військовим шляхом через значний військово-промисловий потенціал нашої країни.

І тому спочатку вона хотіла ослабити нашу країну. Через знищення нашої промисловості та ВПК. Хоча немало для підриву обороноздатності зробили наші корисні ідіоти.

А вже потім починати війну.

Всім хейтерам скажу, що я не виправдовую поведінку ворога. А лише маю на увазі, що подібний сценарій розвитку подій можна було б передбачити і працювати над розвитком ВПК та промисловості в цілому. Якщо ти не хочеш бути васалом, то маєш займатись розвитком сильної економіки, яка необхідна для фінансування армії, та розвитком промисловості для виробництва зброї. В нас же, на жаль, всі роки незалежності руйнувалися промисловість і ВПК, але це нікого не хвилювало, бо ставка робилась на те, що нас хтось захистить.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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