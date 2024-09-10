Глобальна помилка Зеленського не лише в тому, що він зняв Залужного, коли йому не радили робити це наші військові експерти та західні партнери, а ще й в тому, що він не чув його порад і рекомендацій як Верховний Головнокомандувач України.

Наприклад, коли Зеленський проігнорував вимогу Залужного та всього Генштабу про мобілізацію і тривалу підготовку мобілізованих, то заклав міну сповільненої дії під готування резервів, довготривале планування і доукомплектацію підрозділів.

І коли сьогодні всі командири, західні та вітчизняні експерти кажуть про відсутність резервів і некомплект у частинах, то ми всі знаємо завдяки кому така ситуація. Те, що зробив Зеленський — це помилка, за яку платить вся країна. А найгірше, що це не остання така його помилка.

Читайте також: Чому втомився український президент

Залужний може комусь подобатися чи не подобатися, але його досвіду, візії, стратегії та вміння мотивувати сьогодні дуже не вистачає. І до речі, можна легко порівняти, яка ситуація була до зняття Залужного і після його зняття. Зразу стає зрозумілим, помилився Зеленський, знімаючи Залужного чи ні. І не зрозуміє цього лише ідіот.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.