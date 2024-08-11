Гроші даються в обмін на зраду національних інтересів та лобізм російських у власній країні.

Так, грузинська проросійська партія "Солідарність заради миру" запропонувала Росії "відновити стратегічну співпрацю", уклавши новий "Георгіївський трактат". У XVIII столітті цей договір затвердив перехід Тбілісі під протекторат Москви

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Голова партії Міхеїл Жгенті зазначив, що "напрямок" співпраці "уточнюється", але, за його словами, він враховуватиме нібито зростання "геополітичної ролі Росії як у світі, так і в регіоні".

"Основною суттю нашого звернення буде встановлення нових відносин, нової угоди, заснованої на новій реальності", — сказав політик-манкурт, який відпрацьовує 30 срібняків росіян.

І все це після війни та окупації Росією частини території Грузії. До речі, в українські політичні проєкти Росія теж буде вкладати гроші, як вкладала і раніше в того ж Медведчука.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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