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OPINION

У Грузії з'явився свій Медведчук

Борислав Береза
11 серпня, 2024 неділя
08:04
Погляд Борислав Береза

Росія вкладала та вкладає гроші в національні політичні проєкти, які просувають інтереси Москви

Зміст

Гроші даються в обмін на зраду національних інтересів та лобізм російських у власній країні.

Так, грузинська проросійська партія "Солідарність заради миру" запропонувала Росії "відновити стратегічну співпрацю", уклавши новий "Георгіївський трактат". У XVIII столітті цей договір затвердив перехід Тбілісі під протекторат Москви

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Голова партії Міхеїл Жгенті зазначив, що "напрямок" співпраці "уточнюється", але, за його словами, він враховуватиме нібито зростання "геополітичної ролі Росії як у світі, так і в регіоні".

"Основною суттю нашого звернення буде встановлення нових відносин, нової угоди, заснованої на новій реальності", — сказав політик-манкурт, який відпрацьовує 30 срібняків росіян.

І все це після війни та окупації Росією частини території Грузії. До речі, в українські політичні проєкти Росія теж буде вкладати гроші, як вкладала і раніше в того ж Медведчука.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Грузія
Віктор Медведчук
окупанти
русскій мір
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