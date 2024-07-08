182 місця ННФ — це набагато менше необхідних для контролю за парламентом (треба 289 місць). У головного фаворита виборів — ультраправого "Національного обʼєднання" - лише 143 місця. Коаліція Макрона зібрала 168 мандатів.

Франція отримала дуже нестабільний парламент, адже усі три ключові блоки не довіряють один одному і мають дуже різну програмну основу. Тепер, щоб парламент був дієздатним, доведеться формувати якусь коаліцію. А для французької політичної традиції це не властиво.

За традицією президент призначає голову уряду від найбільшої фракції (для цього не треба затвердження парламенту). Тому для Франції "уряд меншості" - коли премʼєр представляє найбільшу фракцію, але не має постійної більшості — абсолютна норма.

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Вчора лідер "Непокірної Франції" (найбільш радикальна партія лівого блоку) Жан-Люк Меланшон закликав Макрона призначити премʼєра зі складу ННФ. Це б дозволило Меланшону навʼязати свій порядок денний і всередині ННФ, і в країні в цілому. Нагадаю кілька пунктів з програми блоку:

Підвищення мінімальної зарплати на 14%.

Повернення податку на багатство.

Обмеження цін на електроенергію і паливо.

Визнання Палестини та санкції проти уряду Нетаньягу (це дало дуже багато голосів від мусульманської спільноти).

Щодо України, то більшість партій підтримують надання зброї й ще більшу допомогу, проте у Меланшона позиція протилежна.

Та зараз Макрон цілком може утриматися від цього кроку. Бо поточний переможець має багато внутрішніх суперечностей всередині власного блоку.

І, скоріше за все, президент буде намагатися скористатися розбіжностями між ключовими складовими ННФ — Меланшоном, соціалістами, комуністами та зеленими. Бо соціалісти й меланшоністи набирають однакову кількість мандатів, і це не дозволить "Непокірній Франції" претендувати на одноосібне лідерство у ННФ.

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Якщо Макрон зуміє скористатися цими розбіжностями, то це дозволить блоку президента мати вирішальний голос при формуванні коаліції.

Тим більше для партнерства з поміркованими лівими вже є гарна база. ННФ і блок Макрона доволі продуктивно співпрацювали перед другим туром, коли кандидати обох партій знімалися на користь більш рейтингового конкурента. В ультраправих від того дуже пригоріло — Барделла, номінальний лідер блоку Ле Пен, назвав це "альянсом безчестя", лол. Проблеми зі зняттям були лише з меланшоністами й деякими комуністами. Правило підкови працює.

Проте перемовини все одно будуть важкими. Бо у Франції немає досвіду формування складних парламентських коаліцій. Це не Німеччина, не Італія і не Нідерланди. Тому до того, як сформується якесь розуміння конфігурації Національної асамблеї уряд продовжить очолювати Габріель Атталь.

Щодо України. Цей результат не віщує для нас ніяких негативних змін. І завдяки нищівній поразці ультраправих, і завдяки тому, що у середині коаліції лівих Меланшон не зумів стати мажоритарним акціонером.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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