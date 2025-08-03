Гадаю, що справді небезпечним козирем, який Путін може витягнути з кишені, є не застосування ядерної зброї, а тотальна примусова мобілізація росіян на війну. Не через контракти та шалені гроші, а просто, прийшли й забрали, дали зарплату пару тисяч рублів або і просто, "за родіну, за Путіна". Це ж було уже (с).

Росія спробувала мобілізацію ще у 22-му, але наштовхнувшись на приховане невдоволення росіян і одразу перемикнулася на легший спосіб отримання солдатів — пропаганда і великі гроші. Повипускала злочинців з тюрем, купила корейців, затягує контрактників великими грошима. Путін боявся примусу як невідомого інструменту, бо хто його зна що може трапитись. І тут український досвід зіграв їм на руку, я просто переконаний, що вони пильно приглядаються до процесу нашої примусової мобілізації, щоб перейняти досвід. Ми вчимось один в одного, а війна хорошого не навчить.

Зараз найближче, на що всі чекають на горизонті як надію — що в Росії завершаться гроші на війну. Але це ситуація дуже схожа із тою, коли наша розвідка рахувала російські ракети й казала, що там ще на пару ударів. І це справді було так, але чомусь всі зробили з цих даних хибний висновок — що Росія достріляє свої ракети й перестане. Ні, вона достріляла свої ракети, купила в Ірану і Північної Кореї, й стріляє далі купленими.

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Так само і з економічним виснаженням Росії — коли в неї не буде грошей на зарплати солдатам, то з набагато вищою ймовірністю і їх не розпустять по домах, а просто примусять воювати безплатно. Закриють кордони, випустять буси на вулиці. Якщо така схема з горем пополам працює в Україні, все ще демократичній країні, то чого не запрацює в Росії?

Варто розуміти, що примус в Україні існує тому, бо в нас нема нафти. Примус — це українська "нафта", але її запаси теж не нескінченні. Якщо в Росії закінчиться нафта, вона має опцію перейти до примусу. А куди перейдемо ми, якщо у нас закінчиться примус? Питання риторичне. І в Росії, і в Україні за ці роки вибудувалась система постачання солдатів на фронт, щоб вирішувати для Росії потребу нападу, а для України потребу захисту і питання лише у тому, чия система виявиться стійкішою, а чия швидше рухне.

Процеси деструкції двох воюючих між собою держав, втрата демократії, інфляція прав людини — це не тому, що хтось конкретний щось не те робить. Це просто логічний наслідок війни, війна калічить не тільки людей, а й державні устрої.

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Повільний дрейф України у бік авторитаризму — це теж наслідок війни. І найбільша проблема — що ці процеси будуть лише набувати масштабу та швидкості.

В обох державах. Думаю, що навіть у Путіна вже нема опції швидкої зупинки війни, бо, по-перше, це питання його особистої безпеки, а, по-друге, переведення російської економіки на військові рейки узалежнило Росію від війни як процесу і їй просто невигідно різко зупинятись, інакше дефолт і обвал всього, що здатне обвалитись. Путіна просто викине відцентровою силою і місце сатрапа займе хтось молодший. Навіть якщо продовження війни повільно убиває Росію як країну, що так і є, то припинення уб’є її одразу. Тобто Росія уб’ється, вочевидь, за будь-якого розвитку подій, але справжня проблема, над якою всі ламають голови – як не дозволити їй потягнути за собою Україну на дно.

Це трохи нагадує танець двох чорних дір у космосі під час колапсу, які кружляють одна навколо одної, роздирають на частини й викидають назовні величезну купу енергії. Власне, збоку це видно чудово і наївний Трамп навіть придумав собі, що зможе зупинити це взаємне роздирання матерії країн. Але складно зупинити щось, що дуже велике і дуже сильно розкрутилось вже. У випадку чорних дір – неможливо. Чи можливо у випадку України та Росії? Ай донт нов.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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