Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Війна калічить не тільки людей, а й державні устрої
OPINION

Війна калічить не тільки людей, а й державні устрої

Володимир Гевко
3 серпня, 2025 неділя
20:00
Погляд

Мобілізаційний примус в Україні справді зіграє на руку росіянам, але не у загальноприйнятому уявленні через суспільну кризу й атрофію державних інституцій. Воно теж є, але дрібне порівняно з тим, що може бути

Зміст

Гадаю, що справді небезпечним козирем, який Путін може витягнути з кишені, є не застосування ядерної зброї, а тотальна примусова мобілізація росіян на війну. Не через контракти та шалені гроші, а просто, прийшли й забрали, дали зарплату пару тисяч рублів або і просто, "за родіну, за Путіна". Це ж було уже (с).

Росія спробувала мобілізацію ще у 22-му, але наштовхнувшись на приховане невдоволення росіян і одразу перемикнулася на легший спосіб отримання солдатів — пропаганда і великі гроші. Повипускала злочинців з тюрем, купила корейців, затягує контрактників великими грошима. Путін боявся примусу як невідомого інструменту, бо хто його зна що може трапитись. І тут український досвід зіграв їм на руку, я просто переконаний, що вони пильно приглядаються до процесу нашої примусової мобілізації, щоб перейняти досвід. Ми вчимось один в одного, а війна хорошого не навчить.

Зараз найближче, на що всі чекають на горизонті як надію — що в Росії завершаться гроші на війну. Але це ситуація дуже схожа із тою, коли наша розвідка рахувала російські ракети й казала, що там ще на пару ударів. І це справді було так, але чомусь всі зробили з цих даних хибний висновок — що Росія достріляє свої ракети й перестане. Ні, вона достріляла свої ракети, купила в Ірану і Північної Кореї, й стріляє далі купленими.

Читайте також: Маємо перемагати ефективністю застосування людського ресурсу

Так само і з економічним виснаженням Росії — коли в неї не буде грошей на зарплати солдатам, то з набагато вищою ймовірністю і їх не розпустять по домах, а просто примусять воювати безплатно. Закриють кордони, випустять буси на вулиці. Якщо така схема з горем пополам працює в Україні, все ще демократичній країні, то чого не запрацює в Росії?

Варто розуміти, що примус в Україні існує тому, бо в нас нема нафти. Примус — це українська "нафта", але її запаси теж не нескінченні. Якщо в Росії закінчиться нафта, вона має опцію перейти до примусу. А куди перейдемо ми, якщо у нас закінчиться примус? Питання риторичне. І в Росії, і в Україні за ці роки вибудувалась система постачання солдатів на фронт, щоб вирішувати для Росії потребу нападу, а для України потребу захисту і питання лише у тому, чия система виявиться стійкішою, а чия швидше рухне.

Процеси деструкції двох воюючих між собою держав, втрата демократії, інфляція прав людини — це не тому, що хтось конкретний щось не те робить. Це просто логічний наслідок війни, війна калічить не тільки людей, а й державні устрої. 

Читайте також: Росія успішно мститься сама собі

Повільний дрейф України у бік авторитаризму — це теж наслідок війни. І найбільша проблема — що ці процеси будуть лише набувати масштабу та швидкості. 

В обох державах. Думаю, що навіть у Путіна вже нема опції швидкої зупинки війни, бо, по-перше, це питання його особистої безпеки, а, по-друге, переведення російської економіки на військові рейки узалежнило Росію від війни як процесу і їй просто невигідно різко зупинятись, інакше дефолт і обвал всього, що здатне обвалитись. Путіна просто викине відцентровою силою і місце сатрапа займе хтось молодший. Навіть якщо продовження війни повільно убиває Росію як країну, що так і є, то припинення уб’є її одразу. Тобто Росія уб’ється, вочевидь, за будь-якого розвитку подій, але справжня проблема, над якою всі ламають голови – як не дозволити їй потягнути за собою Україну на дно

Це трохи нагадує танець двох чорних дір у космосі під час колапсу, які кружляють одна навколо одної, роздирають на частини й викидають назовні величезну купу енергії. Власне, збоку це видно чудово і наївний Трамп навіть придумав собі, що зможе зупинити це взаємне роздирання матерії країн. Але складно зупинити щось, що дуже велике і дуже сильно розкрутилось вже. У випадку чорних дір – неможливо. Чи можливо у випадку України та Росії? Ай донт нов.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
зброя
Володимир Путін
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
рубль
Автор Ірена Моляр
2 серпня, 2025 субота
У РФ це називають "охлаждєніє": Ступак про стан російської економіки
Україна школа
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2025 четвер
У Раді пояснили, чому відтермінували підвищення зарплат учителям
Конституція України
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2025 п'ятниця
Слід готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції України, - омбудсменка Івановська
Київ
+24.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.62
    Продаж 48.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
3 серпня
20:17
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 3 серпня
20:11
Росіяни вдарили дроном по рятувальниках у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі
19:38
Оновлено
санкції проти РФ
Капітани російського "тіньового" нафтового флоту потрапили під санкції
19:11
Супутниковий знімок Донецького аеропорту
Окупанти готують Донецький аеропорт під запуск "шахедів": є супутникове фото
19:00
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: Кінцевою метою РФ, імовірно, залишається захоплення Одеси
19:00
Ексклюзив
Мар'яна Савка
Вражає, як ШІ навчився проявляти емпатію - це захоплює і лякає водночас, - письменниця Савка
18:53
Ексклюзив
Молдова, вибори
Загроза російського реваншу в Молдові є дуже великою й вона посилюється, - політична аналітикиня Присяжнюк
18:38
Українська скелелазка Рафаель Казбекова здобула "золото" на чемпіонаті світу серед юніорів у Гельсінкі
18:25
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Чудово, що п’яниця Медведєв почав нападати на Трампа, - політолог Кузьо
18:20
БТР з червоними позначками у Гомелі (02.08.2025)
У білоруському Гомелі помітили БТРи з червоними позначками, вояки на яких мали червоні стрічки: що це може означати
18:00
Аналітика
Як Зеленський зробив собі репутаційну кризу, яку намагається показово виправити. Пояснюємо
18:00
OPINION
Чи варто вірити в нового Трампа?
17:56
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Часів Яр ще не окупований і Покровськ не в оточенні, - військовий блогер Місюра
17:37
Оновлено
УПЛ 2025/26: "Шахтар" показав силу "Епіцентру", "Кудрівка" розібралася з "Олександрією". Розклад і результати 1-го туру
17:20
Оновлено
Наслідки російських ударів по Острівському мосту (3 серпня 2025 року, Херсон)
РФ третій день поспіль б'є по мосту на Карантинний острів у Херсоні: влада закликає його мешканців евакуюватися
17:15
Інтерв’ю
Валерій Чалий
Тиск на РФ санкціями - помилкова стратегія, - Чалий
17:10
Озброєні битами та металевими трубами: на Миколаївщині невідомі напали на працівників ТЦК та Нацполіції
17:03
Оновлено
камуфляж типу multicam
ЗСУ змінять "піксель" на мультикам. Але не відразу
16:59
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 116 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:46
Олександр Бондарев
Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв гонку Формули-4
16:30
Ексклюзив
Мар'яна Савка
Книга вже програла конкуренцію соцмережам, - видавчиня Савка
16:22
Ексклюзив
Олександр Лукашенко й Володимир Путін
"Це має сенс": психологиня Волошина про посиденьки Путіна і Лукашенка на лавочці
16:12
Безпілотний полк К-2 оголошує набір до батальйону НРК
Полк К-2 створює перший у світі батальйон наземних роботів: як долучитися та допомогти
16:05
OPINION
Росія посилює військову базу у Вірменії. Навіщо?
15:36
Генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка призначено командувачем Повітряних сил ЗСУ
15:33
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Путін і його оточення роблять правильні речі для інтересів України, - Рибачук
15:18
НАТО
В естонському Пярну можуть розмістити війська з Німеччини та Нідерландів
14:54
На Миколаївщині надскладна ситуація з лісовими та польовими пожежами: за добу згоріло понад 69 гектарів
14:48
На Київщині нетверезий водій збив двох дівчат-підлітків: йому загрожує 8 років за ґратами
14:40
Літо триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться новий тиждень в Україні
14:26
Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня зруйновано склад литовської волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога
14:08
OPINION
Які завдання стоять перед урядом України
14:06
У РФ поширюють фейк, що Україна нібито відмовляється забирати близько 90 своїх громадян з грузинського кордону, - ЦПД
13:32
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 4, ще 13 людей постраждали
13:31
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни готуються до широкомасштабного контрнаступу ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун
13:29
Зеленський анонсував обмін військовополоненими у кількості 1200 людей, триває робота над списками
12:29
Ексклюзив
медична евакуація
Часто евакуація пораненого перетворюється на цілу спецоперацію, - волонтерка Корчинська
12:12
Загублену картину Сальвадора Далі, куплену за €173 на гаражному розпродажі, продадуть на аукціоні за понад €30 тисяч
12:05
OPINION
Вікно можливостей: Пекін на перехресті
11:41
Стів Віткофф
Віткофф заявив, що США працює з урядом Ізраїлю над планом припинення війни у Газі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV